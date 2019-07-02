Medipol Başakşehir’den Emre Belözoğlu’na veda klibi

Medipol Başakşehir’e 2015-2016 sezonunda transfer olan ve 4 sezon boyunca turuncu-lacivertli formayı terlettikten sonra takımdan ayrılarak Fenerbahçe’ye geri dönen Emre Belözoğlu için Başakşehir’den bir veda klibi geldi.

Her şey için teşekkürler. Unutmayalım ki ayrılıklar da sevdaya dahil...



Hoşça kal #BüyükKaptan pic.twitter.com/d1mNCzc7SH — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 2 Temmuz 2019

’Her şey için teşekkürler. Unutmayalım ki ayrılıklar da sevdaya dahil... Hoşça kal Büyük Kaptan’ ifadeleriyle paylaşılan videoda, tecrübeli futbolcunun turuncu-lacivertli takımda oynadığı maçlar ve attığı gollerden kesitler sunuldu. (İHA)

