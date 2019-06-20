Medipol Başakşehir Emmanuel Adebayor ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir'de Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor ile yollar ayrıldı.
Turuncu lacivertli takım sosyal medya hesabından 35 yaşındaki golcü futbolcuya veda ederken yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
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