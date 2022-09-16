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Medipol Başakşehir-Fiorentina maçının ardından

16.09.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Top daha çok bizdeydi. İkinci golü kalecimizin hatasıyla ödül olarak verdik. Böyle giderse gruptan çıkamayacağız gibi gözüküyor. Çok kötü oynamadık ama 3-0’lık mağlubiyet var"

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Fiorentina'nın teknik direktörü Vincenzo Italiano, çok kötü bir maç oynamadıklarını ancak sahadan farklı ayrıldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vincenzo Italiano, "Top daha çok bizdeydi. İkinci golü kalecimizin hatasıyla ödül olarak verdik. Böyle giderse gruptan çıkamayacağız gibi gözüküyor. Çok kötü oynamadık ama 3-0’lık mağlubiyet var. Gerçekten kötü durumdayız, bilmiyorum bu durumdan nasıl çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Fiziksel olarak iyi durumda olmalarına karşın kötü goller yediklerinin altını çizen Italiano, şöyle konuştu:

"Fiziksel olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bizim problemimiz mental gibi gözüküyor. Fiziksel olarak yorulmadık, şu an takımda istek ve ruh eksik. Yediğimiz golleri anlayamıyoruz. Başakşehir baskılı değildi, daha çok savaşabilirdik. Topla oynamayı, sonuca gitmeyi daha iyi yapmalıyız. Ruhsuz takımlar kazanmayı istemezler, zorlamazlar. Antrenör olarak her şeyle başa çıkmaya çalışıyorum ama ruh hala oturmadı. Bu maçı 3-0 kaybetmeyebilirdik. Sahada gereksiz hatalar yapmayı bırakabiliriz."

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