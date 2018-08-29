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Medipol Başakşehir Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 29.08.2018 17:22 | Son Güncelleme

Başakşehir’den sol bek takviyesi geldi. Turuncu-lacivertliler, Mısır 2. Ligi ekiplerinden Wadi Degla’da forma giyen Karim Hafez’i satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Medipol Başakşehir Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı

Transfer döneminin son günlerine girilirken Medipol Başakşehir, sol bek takviyesi gerçekleştirdi. Turuncu-Lacivertli ekip Mısır Ligi'nde Wadi Degla forması giyen 22 yaşındaki Karim Hafez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonu Lens formasıyla Lig 2'de tamamlayan Hafez, forma giydiği 23 karşılaşmada 2 gol attı.

Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Karim Hafez ve kulübü Wadi Degla ile yapılan görüşmeler sonucunda, Mısırlı futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralandı. Geçen sezon Fransa 2. Lig ekiplerinden Lens'te forma giyen Karim Hafez'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

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Medipol Başakşehir Karim Hafez

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