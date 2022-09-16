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Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü

16.09.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir 2'de 2 yaptı ve grup liderliğini sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Satdı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibin gollerini Serdar Gürler (2) ve Bertrand Traore attı.

Fiorentina'da Jonathan Ikone 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Grupta oynadığı ikinci maçı da kazanan Medipol Başakşehir puanını 6'ya yükseltip liderliğini sürdürdü. İlk yenilgisini alan Fiorentina ise 1 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında İskoç ekibi Hearts deplasmanda, Letonya ekibi RFS'yi 2-0 mağlup etti. Hearts 3 puana yükselirken, RFS 1 puanda kaldı.

- Serdar Gürler Avrupa kupalarında ilk gollerini attı

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Serdar Gürler, kariyerinde Avrupa kupalarında ilk gollerini Fiorentina'ya attı.

Serdar, mücadelenin 57 ve 71. dakikalarında attığı gollerle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

- Medipol Başakşehir kalesi gole kapalı

Turuncu-lacivertli ekip A Grubu'nda oynadığı ikinci maçta da kalesini gole kapattı.

İlk maçta deplasmanda İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Fiorentina karşısında da gol yemedi. İki maçta 7 gol atan Emre Belözoğlu'nun takımı, gol yemedi.

İstanbul ekibi, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçta da kalesinde gol görmedi.

- Traore Başakşehir'de gollerini sürdürdü

​​​​​​​Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Bertrand Traore, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı.

Süper Lig'de, Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında 1-0'lık galibiyete taşıyan golü atan Traore, Fiorentina maçında da gol sevinci yaşadı.

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