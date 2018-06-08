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Medipol Başakşehir Soner Aydoğdu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 08.06.2018 17:46 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu konuşulan Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı. Medipol Başakşehir, Soner Aydoğdu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir Soner Aydoğdu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunu üçüncü sırada bitiren Medipol Başakşehir transfere hızlı bir giriş yaptı.

İstanbul ekibi, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Soner Aydoğdu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Soner Aydoğdu, gösterdiği performansın ardından Trabzonspor'a imza atmıştı.

Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan ve Akhisarspor'a transfer olan ve başarılı bir grafik çizerek Milli Takıma kadar yükselen Soner, Ege ekibinde 85 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.

Soner Aydoğdu'nun adı bir dönem Galatasaray ile de anıldı.

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Medipol Başakşehir soner aydoğdu

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