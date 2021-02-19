Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyet serisine değil oyunu geliştirmeye baktığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Oyunun büyük bölümünü topa sahip olarak ve doğru organizasyonlar yaparak oynamak önemliydi. Golü attıktan sonra rakip üstümüze fazla geldi. Kağan'ın kurtardığı pozisyon dışında pozisyon vermedik. 7 hafta üst üste kazandık ama buna hiç bakmıyorum. Oyunu geliştirmeye bakıyorum." diye konuştu.

Eski takımı Medipol Başakşehir'in ligdeki durumu ile ilgili de konuşan Avcı şunları söyledi:

"Benim burada yaşadığım önemli duygular, mutluluklar oldu. Başakşehir geçen senenin şampiyonu ve oyuncu kalitesi yüksek bir takım. Zaman zaman bu tarz aşağıya düşüşler olabiliyor. Eksikler nedeniyle oyununu bir türlü bulamamış bir durum vardı ve bunlarla ilgili neler yapabileceğimize çalıştık. Aykut hoca geldikten sonra, oyunun yönünü değiştirmek, iç koridor koşularını doğru yapabilmek ve topa sabırla sahip olmak önceliğimizdi. Final pasları bazen sıkıntılı oldu."