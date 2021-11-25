Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında yarın Altay ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 maçı kazanan turuncu-lacivertli ekip, üst üste altıncı galibiyetini almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir 21 puanla haftaya 7. sırada girerken, Altay ise 16 puanla 11. sırada yer alıyor.



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