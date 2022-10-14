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Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden bakım yağlarına ilişkin uyarı

14.10.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ali Balevi: - "Sağlıklı ve genç bir cilt için portakal, limon, greyfurt, bergamot, argan gibi uçucu yağlardan faydalanıyorsanız alırken saf olmasına ve raf ömrüne dikkat edin"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ali Balevi, "Sağlıklı ve genç bir cilt için portakal, limon, greyfurt, bergamot, argan gibi uçucu yağlardan faydalanıyorsanız alırken saf olmasına ve raf ömrüne dikkat edin. Güzelleşmek isterken cildinizin tahriş olmasına neden olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamayla bakım yağlarına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ali Balevi, uçucu yağların saç, tırnaklar ve cilt üstünde iyileştirici etkiye sahip olmasına karşı kullanımı sırasında en önemli noktanın güvenlik olduğunu aktardı.

Yeni bir ürün denemeden önce mutlaka vücudun görünmeyen bir yerinde küçük bir alana sürülmesi, alerji var mı diye kontrol edilmesi tavsiyesinde bulunan Doç. Dr. Ali Balevi, şunları kaydetti:

"Atopik yani alerjisi olan bireyler uçucu yağları dikkatli kullanmalı. Gerekirse mutlaka alerji testi patch test/48 ila 72 saat yapılmalı ve bulundukları ortam iyi havalandırılmalıdır. Uçucu yağlar, uygun aromaterapi eğitimi olmadan dahili ve harici olarak uygulamanın deri ile ilgili problemlere neden olabiir. Uçucu yağlarla ortaya çıkabilecek deri veya cilt reaksiyonları, tahriş, duyarlılaşma ve fototoksisite yani ışığa duyarlılık olabilir. Aromaterapi eğitimi olmadan uygulama yapmayın.

Sağlıklı ve genç bir cilt için portakal, limon, greyfurt, bergamot, argan gibi uçucu yağlardan faydalanıyorsanız alırken saf olmasına ve raf ömrüne dikkat edin. Güzelleşmek isterken cildinizin tahriş olmasına neden olabilirsiniz.Bitkisel yağlar aromatik (uçucu yağlar) ve taşıyıcı (sabit yağlar) olmak üzere iki bölümde incelenebilir. Bitkisel yağların özellikleri, elde edildiği bitkiye ve içerdikleri yağ asitlerinin oranları ile çeşitlerine göre değişir. Bu nedenle, yağların yağ asitleri kompozisyonunun bilinmesi, daha uygun amaçlar için kullanılmasını sağlayacaktır. Bu yağlar akne, kırışıklık, egzama, yara izi, enfeksiyon, hiperpigmentasyon, ve birçok cilt rahatsızlığında destek tedavisi noktasında etkili olarak kullanılabilir."

Balevi, bu yağları özellikle gebelerin bir uzmana danışmadan kesinlikle kullanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kullanılacak yağların cilt tipi, problemleri, ihtiyaçları gözetilerek seçilmesi gerektiğine işaret eden Balevi, "Taşıyıcı yağ seçilirken komedojenik değerleri de dikkate alınmalıdır. Argan yağı komedojenik puanlamada sıfır olarak derecelendiriliyor. Portakal, limon, greyfurt, bergamot gibi bazı uçucu yağlar fototoksiktir bu nedenle, ultraviyole ışıktan, güneşten ve bronzlaşmadan önce bu tür yağlar uygulanmamalı." uyarısında bulundu.

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi

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