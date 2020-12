Medova’dan Kızılay’ın kampanyasına destek

Medova Hastanesi, Kızılay’ın ‘1 ünite kan, 3 can, 1 fidan’ kampanyasına destek veriyor.

Kızılay’ın başlattığı ‘1 ünite kan, 3 can, 1 fidan’ kampanyasına, Medova Hastanesi personeliyle birlikte kan bağışı yaparak destek veriyor. Medova Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Çelik, Kızılay’ın başlatmış olduğu kampanyaya Medova Hastanesi olarak destek verdiklerini belirterek, “Bugün kurumumuz bünyesinde Kızılay’ın kampanyasına dahil olmak üzere Kızılay tarafından kan bağışı kabulü aynen devam etmektedir. Mesai saatleri içinde de sürecektir. Kan bağışı her dönemde ayrı bir özelliği ve önemi olan bir durumdur. Hele ki içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde kan ve kan ürünlerine şiddetle ihtiyaç duymaktayız. Bu konuda tüm halkımızın duyarlı olması ve destek verebilmesi en büyük temennimizdir” dedi.