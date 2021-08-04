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Medya-İş Bitlis'te AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı

04.08.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medya-İş Bitlis'te AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı

BİTLİS (AA) - Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisi açıldı.

İlçedeki Yaşam Alışveriş Merkezi önünde açılışı gerçekleştirilen sergiyi, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Medya-İş Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar gezdi.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı zulmün fotoğraflarını sergilediklerini söyledi.

Filistin'de çekilen ve AA'ya ait 83 fotoğrafın sergilendiğini belirten Özdemir, ramazan ayının son haftası ve Ramazan Bayramı boyunca İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı zulmü anlatan resimlerin de yer aldığını aktardı.

Ramazan Bayramı sonrası Türkiye genelini kapsayan fotoğraf sergisi çalışması başlattıklarını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bir önceki sergimiz Mardin'deydi, bugün Tatvan'dayız. Ardından Van'da sergimizi açacağız. Filistin halkının İsrail'e karşı direnişi ve her şeye rağmen ayakta durmalarını gösteriyor. İsrail de acımasızlığını her şekilde ortaya koyuyor. Evladını kaybeden annenin acısı ortada. Bu zulmü yapanların hiç dini, imanı yok. Gazetecilere ve sağlık ekiplerine bile saldırıyorlar. Amacımız, orada yaşanan bu zulmü göz önüne serebilmek. Çünkü, uluslararası basın ve maalesef bazı İslam ülkeleri de dahil bu gerçekler göz önüne konmuyor. Sadece, Türkiye'de bu gerçekler haykırılıyor. Sergimizin başlangıcını turist alan illerde daha çok yaptık. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. İnsanların fotoğrafları inceleyerek bilgi aldıklarını gördüm."

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