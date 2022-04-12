YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Medya-İş Genel Başkanı Ballı'dan üyelerini işten çıkaran firmaya tepki

Medya-İş Genel Başkanı Ballı'dan üyelerini işten çıkaran firmaya tepki

12.04.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medya-İş Genel Başkanı Ballı'dan üyelerini işten çıkaran firmaya tepki

İZMİR (AA) - Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) Genel Başkanı Sezai Ballı, İzmir'de 2 sendika üyesi çalışanı işten çıkaran firmanın üretim tesisi önünde basın açıklaması yaptı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika önünde sendika üyeleri ve Hak-İş Konfederasyonuna bağlı bazı sendikaların temsilcileriyle bir araya gelen Ballı, yaptığı açıklamada, 2020 yılında örgütlenmeye başladıkları ve yetki belgesini aldıkları firmanın sebep göstermeden 2 üyelerini işten çıkardığını söyledi.

Toplantı taleplerini reddeden firma temsilcilerine seslerini duyurmak için fabrika önünde toplandıklarını aktaran Ballı, fabrikadaki örgütlenme sürecinde bir çalışanın darbedilmesine, 10 işçinin ücretsiz izne çıkarılmasına rağmen yılmadıklarını ve yetkiyi aldıklarını belirtti.

İşverenin çeşitli bahanelerle mahkemeye gittiğini, yerel mahkemeyi de kazandıklarını aktaran Ballı, şöyle konuştu:

"Ama halen arkadaşlarımızı hiç sebep göstermeksizin iş akdi feshiyle işsiz, ekmeksiz bırakıyorlar. Biz Saueressig İzmir firmasının düşmanı değiliz, kendi firmamız, kendi markamız, kıymetimiz olarak görüyoruz. İşverene çağrımız konuyu bir üst mahkemeye taşımayın. Kavga etmek istemiyoruz. Kavgayla gürültü ile birbirimizi üzerek yol almak istemiyoruz."

Ballı, işverenin seslerini duymaması halinde gelecekte geniş ölçekli tepki eylemleri düzenleyeceklerini de bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç girişimci, İzmir'de kurduğu atölyeden Avrupa'ya karavan gönderiyorGenç girişimci, İzmir'de kurduğu atölyeden Avrupa'ya karavan gönderiyor
Kuafördeki kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştıKuafördeki kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştı
Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü polislerin verdiği konserle kutlandıTürk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü polislerin verdiği konserle kutlandı

İzmir Namaz Vakitleri 12 Nisan Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
13:17
İkindi
16:57
Akşam
19:51
Yatsı
21:12
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.