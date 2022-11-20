Megan Fox kalçasının yarısını açıkta bıraktı... Yeni silikonları tepki çekmişti

Özel hayatlarına dair yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelen oyuncu Megan Fox ile rapçi Machine Gun Kelly galaların gözde isimlerinden. Megan Fox son olarak göğüslerine estetik yaptırdığı haberleriyle gündemdeydi.

Göğüslerinin büyüklüğüyle dikkat çeken Megan Fox silikon değiştirmesinden beri sık sık iddialı seçimler yapıyor.

Fox son olarak katıldığı gecede siyah transparan bir seçim yaptı ve göğüslerinin yarısını ve kalçasının bir kısmını açıkta bıraktı.

Megan Fox'un tarzını görenler oyuncuyu Kim Kardashian'a benzemekle suçladı ve beğenmedi.



