Megan Fox, Machine Gun Kelly'e seslendi: "Beni ya öldür ya da hamile bırak"

Megan Fox ve Machine Gun Kelly, Time dergisinin belirlediği geleceğin en etkili 100 kişisi adına ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen Time100 Next Gala'nın bu yılki etkinliğine katıldı.

32 yaşındaki MGK dar kesim siyah bir lateks pantolon üstüne transparan korse giydi. Ünlü müzisyen kombinini pantolonuyla uyumlu lateks ceket ve eldivenlerle tamamladı.

Gecede MGK'ye eşlik eden 36 yaşındaki Fox ise etkinliğe metalik bakır renginde, straplez ve derin yırtmaçlı bir elbiseyle katıldı.

MGK, geceden fotoğraflarını çarşamba günü (26 Ekim) "Targaryenlerin BDSM partisi için geldim" açıklamasıyla paylaştı.

Fox ise nişanlısına olan beğenisini fotoğrafa yaptığı şu yorumla gösterdi:

"Daha iyi kemik yapısı olan biri dünyaya gelmedi. Zarifçe, yıkıcı derecede yakışıklı. Hem de 1.95 mi? Beni ya öldür ya da hamile bırak. Başka seçenek yok."

Fox'un bu ifadeleri çiftin çocuk yapmaya bir adım daha yaklaştıkları şeklinde yorumlandı.

Temmuzda ET'ye konuşan çifte yakın bir kaynak, MGK ve Fox'un "bir gün mutlaka ailelerini genişletmek istediklerini" söylemişti.

Çift, 2020'de tanıştığından bu yana kameralar önünde çekinmeden sergiledikleri samimi tavırları ve kendilerine has sevgi gösterileriyle gündeme geliyor.



