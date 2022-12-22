Megan Fox öyle bir seçim yaptı ki... Yeni yaptırdığı göğüsleri kıyafetten taştı

Dünyanın en güzel kadınlarından bir olarak kabul edilen Megan Fox son dönem yaptırdığı estetiklerle bu kalıbı yıkacak gibi... Uzun yıllar kendisi gibi oyuncu olan Brian Austin Green’le evli kalan güzel yıldız gönlünü daha sonra Machine Gun Kelly'e kaptırıp evliliğini bitirmişti.

Fox nişanlısıyla gecelerde yakalandı. Göğüslerini büyüttüğü için hayranlarından büyük tepki alan ve güzelliğine gölge düşürüldüğü söylenen Megan Fox yeni göğüslerini sergilemekten çekinmedi.

Geçtiğimiz aylarda göğüslerini büyütme kararı alan ve her fırsatta bu kararını sergilemekten çekinmeyen ünlü oyuncu yine iddialı bir seçim yaparak adından söz ettirdi.



