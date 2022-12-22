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"18 kilo altınım var" deyince olay olmuştu... Kobra Murat Katarsis'te konuk oldu! "13 yaşına kadar ölülerin..."

22.12.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"18 kilo altınım var" deyince olay olan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler son olarak eviyle gündeme gelmişti. Varlıklı haliyle dikkat çeken Kobra Murat Katarsis’te Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın konuğu oldu. Kobra Murat yaşadığı zor günleri anlatarak duygulandı.

"18 kilo altınım var" deyince olay olmuştu... Kobra Murat Katarsis'te konuk oldu! "13 yaşına kadar ölülerin..."

Kobra Murat son dönemde varlığıyla gündeme geliyor. 18 kilo altını olduğunu ve çocuklarına ev araba aldığını açıklayan Kobra Murat "Hayatta altın bozdurmayız. Sıkışırsak belki ama... Bize küflü altınlı derler..." demişti.

Katarsis’te Uzm. Psikolog Gökhan Çınar’ın konuğu olan Kobra Murat burada da özel hayatına dair açıklamalar yaptı Murat Divandiler, yokluk içinde geçen çocukluğunu, annesinin kaybıyla dibe nasıl vurduğunu anlatarak duygusal anlar yaşadı.

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Kobra Murat katıldığı programlarda kendisini anlatamadığını sürekli vur patlasın çal oynasın tadında anlara davet edildiğini söyledi.

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"13 YAŞINA KADAR ÖLÜLERİN..."

Kobra Murat açıklamasında çok mutlu bir çocukluk yaşadığını anlatarak "6 yaşında okuma başladım fakir okulu. Ama yetenekliyim ayakkabılarım patlak, 13 yaşına kadar ölülerin ayakkabılarını giydim. Saçım geç çıksın da kuaföre para vermeyelim diye saçımı hep üçe vurmuşlar" dedi.
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Pazarın sonuna gidip çürük elmaları portakalları toplayıp evine getiren Kobra Murat "Sıfırdan bir hayat" dedi.

18 KİLO ALTIN YANITI

Kobra Murat bu açıklamasının çarptırıldığını da söyleyerek "18 kilo altınım yok kes yapıştır yaptılar bu kadar abartılacağını ummuyordum. Çocuklarıma ev aldım, kendi evim var, bir dükkanım var, gecekondumu konak yaptıracağım" dedi.

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