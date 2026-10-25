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Rahibe Teresa'nın Osmanlı bağlantısı ortaya çıktı

Tüm dünyanın "iyilik meleği" olarak tanıdığı, Nobel Barış Ödülü sahibi Rahibe Teresa hakkında duyanları hayrete düşüren bir detay gündeme geldi. Mavi çizgili beyaz tülbentiyle küresel bir ikona dönüşen Teresa'nın kütüğü Osmanlı topraklarından çıktı.

Rahibe Teresa'nın Osmanlı bağlantısı ortaya çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

Dünya çapında milyonlarca insanın hayatına dokunan ve Vatikan tarafından Azize ilan edilen Rahibe Teresa hakkında pek az kişinin bildiği bir gerçek ortaya çıktı. Hayatını Hindistan’ın yoksul sokaklarına adayan ünlü rahibenin doğum belgesindeki Osmanlı detayı görenleri şaşkına çevirdi.

Rahibe Teresa nın Osmanlı bağlantısı ortaya çıktı 1

NÜFUS KAYDI ÜSKÜP'E DAYANIYOR!

Gerçek adı Anjezë Gonxhe Bojaxhiu olan Rahibe Teresa, 26 Ağustos 1910 tarihinde dünyaya geldi. Doğduğu yer ise bugün Kuzey Makedonya sınırlarında bulunan, ancak o tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nun Kosova Vilayeti'ne bağlı olan Üsküp kentiydi.

İmparatorluğun son yıllarında çok kültürlü bir Osmanlı sancağında hayata gözlerini açan Teresa, resmi kayıtlara göre doğrudan Osmanlı tebaası olarak kayıtlara geçti.

Rahibe Teresa nın Osmanlı bağlantısı ortaya çıktı 2

AİLESİ OSMANLI COĞRAFYASININ KÖKLÜ SAKİNLERİNDEN

Prizren kökenli Katolik bir Arnavut ailenin çocuğu olan Teresa'nın babası Nikollë Bojaxhiu, Üsküp'te tanınan bir tüccardı. Çocukluğunu Osmanlı mimarisinin ve kültürünün hakim olduğu mahallelerde geçiren Teresa, gençlik yıllarına kadar bu coğrafyada yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Nobel Ödülü osmanlı Rahibe Teresa
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