Meğer bulaşık makinesi bu yüzden temiz yıkamıyormuş! İşte çözüm önerileri...

Bütün bulaşık makineleri temel olarak aynı işlevi görseler de marka ve modele göre performansları değişebilir. Kullanım ömrü de bulaşık makinelerinin performansı üzerinde etkilidir. Makineniz, bulaşıklarınızı istediğiniz gibi yıkamıyorsa tek sorun makinenizin ömrü olmayabilir. Birkaç basit yöntemle bulaşıklarınızın daha temiz olmasını sağlayabileceğiniz gibi makinenizin de ömrünü uzatabilirsiniz. Makineye koyduğunuz bulaşıkları iyice temizliyor, üzerlerinde artık kalmasına izin vermiyorsanız ama bütün çabalara rağmen bulaşıklarınızın temizliğinden memnun değilseniz makine kullanma alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz.

MAKİNENİN TUZU YETERLİ SEVİYEDE Mİ?

Yeni makinelerin panelinde tuz seviyesinin düştüğünü gösteren bir uyarı var, eski makinelerde bu uyarı sistemi bulunmuyor. Tuz seviyesi yeterli olmazsa su yeteri kadar yumuşamayacağı bulaşıklarınız çizilir ve üzerinde kireç kalıntıları oluşur. Sonuç ise puslu bulaşıklardan başkası olmaz. İşe makinenin tuzunu yenilemekle başlayabilirsiniz. Tuzu koyduktan sonra makineyi boş çalıştırabilirsiniz, hem makine içine dökülen tuzlar arınız hem de makineniz temizlenir.