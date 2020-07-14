Meğer bulaşık makinesi bu yüzden temiz yıkamıyormuş! İşte çözüm önerileri...

Bütün bulaşık makineleri temel olarak aynı işlevi görseler de marka ve modele göre performansları değişebilir. Kullanım ömrü de bulaşık makinelerinin performansı üzerinde etkilidir. Makineniz, bulaşıklarınızı istediğiniz gibi yıkamıyorsa tek sorun makinenizin ömrü olmayabilir. Birkaç basit yöntemle bulaşıklarınızın daha temiz olmasını sağlayabileceğiniz gibi makinenizin de ömrünü uzatabilirsiniz. Makineye koyduğunuz bulaşıkları iyice temizliyor, üzerlerinde artık kalmasına izin vermiyorsanız ama bütün çabalara rağmen bulaşıklarınızın temizliğinden memnun değilseniz makine kullanma alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz.
Yeni makinelerin panelinde tuz seviyesinin düştüğünü gösteren bir uyarı var, eski makinelerde bu uyarı sistemi bulunmuyor. Tuz seviyesi yeterli olmazsa su yeteri kadar yumuşamayacağı bulaşıklarınız çizilir ve üzerinde kireç kalıntıları oluşur. Sonuç ise puslu bulaşıklardan başkası olmaz. İşe makinenin tuzunu yenilemekle başlayabilirsiniz. Tuzu koyduktan sonra makineyi boş çalıştırabilirsiniz, hem makine içine dökülen tuzlar arınız hem de makineniz temizlenir.
Bulaşık makinesi kendi başına bir temizlik aygıtı olsa da kendisinin de temizliğe ihtiyacı oluyor. Sökülebilir iç aksamlarını, seleleri ve alt kısımda bulunan filtre bölümünü çıkartıp temizleyin ve makinenizi boş olarak çalıştırın. Pervanelerin üzerindeki gözeneklerde kalıntı olup olmadığın kontrol edin. Gözeneklerde yemek artıkları birikmiş ise kürdan yardımıyla artıkları çıkarabilirsiniz. Bu çalıştırmaya makine temizleyici eşlik edebilir. Düzenli olarak makinenizi temizlemeniz kirli bulaşık sorunu ile karşılaşmanızın önüne geçecektir.
Bulaşık makinesini çok fazla doldurmanız, istediğiniz performansı almanızı engeller. Makine fazla dolu olduğunda su bütün alanlara ulaşamaz ve bu kısımlarda kalan bulaşıklar temizlenmez. Bulaşıkları üst üste yığmak yerine eğik bir şekilde ve aralarında boşluk kalacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Mutfak tezgahının üzerinde ne var ne yok hepsinden bir çırpıda kurtulmak istemeniz normal ama yığın halinde yerleştirilmiş bulaşıklar size başka bir bulaşık seansı çıkarabilirler. Makinenin çok fazla dolu olması sadece bulaşıkların iyi yıkanmamasına değil, mutfak eşyalarınızın da zarar görmesine neden olabilir.
Pırıl pırıl bulaşıklar için parlatıcınızın da tam olması önemli. Parlatıcı kullandığınızda su bulaşıkların üzerinde damlalar şeklinde birikmez, böylece su lekesi oluşmaz. Sadece bu kadar da değil, su kirecin bulaşıklar üzerinde iz bırakmasını da engeller. Makinenin ne kadar parlatıcı kullanacağı, hazne üzerindeki kademelerden belirlenir. Suyun kireç yoğunluğuna göre uygun parlatıcı ayarını seçebilirsiniz. Özellikle bardaklarınız puslu çıkıyorsa parlatıcı ayarını yükseltmeniz gerekebilir.
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