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Meğer çok kolaymış! Pratik şekilde karpuz kesme ve dilimleme rehberi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Yediden yetmişe herkesin en sevdiği yaz meyvesi olan karpuzu kesmek ve dilimlemek hiç de sanıldığı kadar zor değil, püf noktaları tümüyle uyguladıktan sonra çok kolay. İşte sizler için altı adımda karpuz dilimleme rehberi! O zaman hep birlikte detaylıca incelemeye başlayalım: Karpuz nasıl kesilir? Nasıl dilimlenir?

Meğer çok kolaymış! Pratik şekilde karpuz kesme ve dilimleme rehberi...

Yaz deyince akla ilk hangi meyve gelir? Elbette karpuz! Meyvelerin en sulusu en lezzetlisi karpuz, aynı zamanda çok da sağlıklıdır. Karpuz diğer meyvelere göre daha büyük bir hacme sahip olduğu için onu kesmekte bazen zorlanırız. Bunun için daha küçük karpuzlar seçerek zorlanmadan karpuzunuzu kesebilirsiniz. Pratik birkaç yöntemle karpuz keserken yapılan yanlışların önüne geçebilir, bu lezzetli yiyeceğin keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

İLK AŞAMA: KARPUZUNUZU BOL SUYLA YIKAYARAK KİRLERDEN ARINDIRIN

Tüm meyve ve sebzeler gibi karpuzun da kabuğu yıkanır. Çünkü karpuz yetiştirilirken tarım ilaçlarına maruz bırakılmış olabilir veya etrafında toprak ve toz kalıntıları olabilir. "İyi de ben karpuzun dışını yemiyorum ki sadece içini yiyorum" diye düşünmeyin çünkü dilimlerken kullandığınız bıçak karpuzun içine de girer, böylece olası mikrop ve kirler iç kısmına da bulaşabilir. Bunun için bir meyve yıkayıcı yardımıyla veya ellerinizle karpuzu lavabonun içinde bol suyla yıkamanız gerekiyor.

KARPUZUN ALT VE ÜST KISIMLARINI KESİN

İlk sorumuz karpuz nasıl kesilir? Hacmini azaltmak ve kabuğundan daha kolay ayırmak için öncelikle karpuzun alt ve üst kısımlarını kesin. Bu aşamada kullandığınız bıçağın karpuzdan daha büyük olması işinizi oldukça kolaylaştırır. Özellikle bıçağınızın tırtıklı olması, karpuzu keserken uyguladığınız darbelerin daha sağlam olmasına yardımcı olur.

KARPUZU ORTASINDAN İKİYE BÖLÜN

İkiye bölmeden önce karpuzu dikey olacak şekilde bir zemine yerleştirin ve yukarıdan aşağıya doğru düz bir şekilde kesin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, karpuzu keserken koyu renkli şeritleri takip etmek. Eğer koyu renkli çizgilerden keserseniz çekirdekler karpuz parçalarının dışında kalır bu da onları çıkarmanızı kolaylaştırarak sizi büyük bir yükten kurtarır.

KESTİĞİNİZ HER İKİ YARIMI DA PARÇALARA AYIRIN

Önce kestiğiniz ilk yarımı daha sonra da diğer yarımı bir önceki adımda olduğu gibi koyu renkli şeritlerin üzerinden keserek parçalara ayırın. Bu parçaları isteğinize bağlı olarak daha ince veya kalın kesebilir, ikiye, üçe ya da dörde bölebilirsiniz.

KARPUZUN İÇ KISMINI KABUĞUNDAN AYIRIN

Geldik en keyifli aşamaya. Böldüğünüz parçalardan birini elinize alın ve alt kısmından keserek karpuzun içini kabuktan ayırın. Bu adımda karpuzun üst kısmında kalan çekirdek varsa onları da bıçak yardımıyla temizleyebilirsiniz.

KARPUZU EŞİT DİLİMLERE AYIRIN

Kabuğundan ayırdığınız karpuzu, 5'er cm aralıklarla birbirine eş parçalara bölün. Tebrikler, karpuzunuz servise hazır! Karpuzu servis etmeden önce buzdolabında biraz bekleterek daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

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