Meğer çok kolaymış! Pratik şekilde karpuz kesme ve dilimleme rehberi...

Yaz deyince akla ilk hangi meyve gelir? Elbette karpuz! Meyvelerin en sulusu en lezzetlisi karpuz, aynı zamanda çok da sağlıklıdır. Karpuz diğer meyvelere göre daha büyük bir hacme sahip olduğu için onu kesmekte bazen zorlanırız. Bunun için daha küçük karpuzlar seçerek zorlanmadan karpuzunuzu kesebilirsiniz. Pratik birkaç yöntemle karpuz keserken yapılan yanlışların önüne geçebilir, bu lezzetli yiyeceğin keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

İLK AŞAMA: KARPUZUNUZU BOL SUYLA YIKAYARAK KİRLERDEN ARINDIRIN

Tüm meyve ve sebzeler gibi karpuzun da kabuğu yıkanır. Çünkü karpuz yetiştirilirken tarım ilaçlarına maruz bırakılmış olabilir veya etrafında toprak ve toz kalıntıları olabilir. "İyi de ben karpuzun dışını yemiyorum ki sadece içini yiyorum" diye düşünmeyin çünkü dilimlerken kullandığınız bıçak karpuzun içine de girer, böylece olası mikrop ve kirler iç kısmına da bulaşabilir. Bunun için bir meyve yıkayıcı yardımıyla veya ellerinizle karpuzu lavabonun içinde bol suyla yıkamanız gerekiyor.

KARPUZUN ALT VE ÜST KISIMLARINI KESİN