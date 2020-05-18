Meğer hep yanlış temizlemişiz! Doğru ocak temizliğinin püf noktaları...

Ocak temizliğine daha az zaman harcamak için yapılacak ilk şey yemeği pişirdikten hemen sonra sıçrayan yağları ve yiyecek artıklarını hızlıca temizlemektir. Ama tabii işler her zaman istenildiği gibi gitmeyebilir. Merak etmeyin. Pırıl pırıl ocakların sırlarını açıkladığımız bu yazıdaki yöntemleri uygulayarak kuruyan lekelerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

PARÇA PARÇA İLERLEYİN

Etkili bir ocak temizliği için ocağın bütün bileşenlerini elden geçirmelisiniz. Eğer gözleri ve demiri çıkabilen ocaklardan kullanıyorsanız, işe o parçaları temizleyerek başlayabilirsiniz. Eğer elektrikli ocak kullanıyorsanız, bu işleme ihtiyacınız yok demektir.

Ocak demirlerini ve gözlerini temizlemek için öncelikle büyük ve derin bir kabı kaynar su ile doldurun.

Suyun içerisine bir su bardağı sirke, bir yemek kaşığı limon tuzu, bir yemek kaşığı karbonat ve biraz da arap sabunu koyun. Arap sabunu yoksa bulaşık deterjanı da kullanabilirsiniz.

Hazırladığınız sıcak su karışımının içine ocaktan çıkardığınız parçaları koyun ve yarım saat bekleyin. Kirlerin kabardığını ve yağın suya geçtiğini göreceksiniz.