Meğer hep yanlış temizlemişiz! Doğru ocak temizliğinin püf noktaları...

Ocak temizliğine daha az zaman harcamak için yapılacak ilk şey yemeği pişirdikten hemen sonra sıçrayan yağları ve yiyecek artıklarını hızlıca temizlemektir. Ama tabii işler her zaman istenildiği gibi gitmeyebilir. Merak etmeyin. Pırıl pırıl ocakların sırlarını açıkladığımız bu yazıdaki yöntemleri uygulayarak kuruyan lekelerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
Etkili bir ocak temizliği için ocağın bütün bileşenlerini elden geçirmelisiniz. Eğer gözleri ve demiri çıkabilen ocaklardan kullanıyorsanız, işe o parçaları temizleyerek başlayabilirsiniz. Eğer elektrikli ocak kullanıyorsanız, bu işleme ihtiyacınız yok demektir.
Ocak demirlerini ve gözlerini temizlemek için öncelikle büyük ve derin bir kabı kaynar su ile doldurun.
Suyun içerisine bir su bardağı sirke, bir yemek kaşığı limon tuzu, bir yemek kaşığı karbonat ve biraz da arap sabunu koyun. Arap sabunu yoksa bulaşık deterjanı da kullanabilirsiniz.
Hazırladığınız sıcak su karışımının içine ocaktan çıkardığınız parçaları koyun ve yarım saat bekleyin. Kirlerin kabardığını ve yağın suya geçtiğini göreceksiniz.
Sıcak sudan dikkatli bir şekilde çıkardığınız parçaları süngerle iyice ovalayarak tamamen temiz hale getirin. Bu aşamada elinizi yakmamaya dikkat edin.
Ocak yüzeyinde biriken yağ lekeleri moralinizi bozmasın. Bu lekeleri de oldukça basit ve pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz. Özellikle cam ocaklarda kullanılan bu yöntemle yüzeyin pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.
İlk olarak ocak yüzeyine karbonat serpin. Elinizi korkak alıştırmayın. Lekelerin tamamen karbonatla kaplandığından emin olun.
Karbonatın üzerine biraz limon suyu dökün.
Sıcak suyla ıslattığınız geniş bir havluyu ocağın üzerine örtün.
Yarım saat bekledikten sonra havluyu kaldırın.
Kabaran ve yumuşayan kirleri bir bulaşık süngeri yardımıyla temizleyin. İşte bu kadar!
Kuruyup kalan ve ne yaptıysanız çıkmayan ocak lekelerine ev yapımı temizlik macunu ile elveda diyebilirsiniz.
Bir kaba birer yemek kaşığı karbonat ve tuz koyun.
Tuz ve karbonat karışımı macun kıvamına gelene kadar su ekleyin.
Elde ettiğiniz macunu inatçı lekelerin üzerine sürün ve bir gece bekleyin. Sabah gördüklerinize inanamayacaksınız!
Eğer seramik ocak kullanıyorsanız bu karışım yerine diş macunu da sürebilirsiniz.
Bir bardak su, bir limonun suyu ve bir çay bardağı sirkeyi karıştırarak kendinize yağ çözücü yapın.
Elde ettiğiniz karışımı kuruyup kararan yemek artıklarına sıkın ve 15 dakika bekleyin.
Bir sünger veya bez yardımıyla ocağın üzerini güzelce silin. Sonuca bayılacaksınız!
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