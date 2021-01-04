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Meğer her şey kabuğunda gizliymiş! Limonu dondurarak denediğinizde...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.01.2021 08:12 | Son Güncelleme:
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Meğer her şey kabuğunda gizliymiş! Limonu dondurarak denediğinizde...

Bağışıklık sistemini güçlendiren, karaciğer ve böbrekleri temizleyen limonu, kabuklarıyla nasıl tüketebiliriz sorusunun cevabı oldukça basit: Dondurarak! Yeni nesil kiler olarak nitelendirebileceğimiz derin dondurucularda, limonlara yer açmanın zamanı geldi.

Turunçgiller ailesinin en küçük üyesi limonun, C vitamini deposu olduğunu bilmeyen yok. Son yıllarda yapılan araştırmalar, limonun içerdiği limonoid ile güçlü bir kanser savaşçısı olabileceğini de gösteriyor. C vitamininin, antioksidan zengini limonun kabuğunda gizlendiğini biliyor muydunuz? Limon kabuğunu acı tadından kurtararak, içeriğindeki tüm vitamin ve minerallerinden faydalanmamız mümkün.

1. FIRÇALAYIP YIKAYIN

Limonları dondurucuya koymadan önce, mutlaka iyice temizlemeniz gerekir. Organik limon kullanmak, zirai ilaç kalıntısı konusunda içinizi rahatlatsa da yine de şu adımları izleyin:

1 litre suya bir tatlı kaşığı karbonat ekleyerek bir çözelti hazırlayın.
Limonları 8-10 dakika bu suyun içinde bekletin.
Yumuşak bir fırça yardımıyla nazikçe fırçalayın.
Karbonatlı sudan çıkardığınız limonları iyice durulayıp kurumaya bırakın.

2. DONDURULMUŞ LİMON DİLİMLERİ

Özellikle balık yemekleri ve sıcak çaylar için kurtarıcınız olacak limon dilimlerini hazırlamak çok kolay! Mevsim geçişlerinde zencefilli çaylara eşlik edecek limon dilimlerini daima hazır tutabilirsiniz.

Yıkanmış ve kurumuş limonları dilimleyin.
Derin dondurucuya sığabilen genişlikteki bir tepsiye streç film yerleştirerek, limon dilimlerini üzerine dizin.
Tepsiyi derin dondurucuya koyarak limon dilimlerinin donmasını sağlayın.
Donmuş limon dilimlerini, kilitli bir buzdolabı poşetine koyarak üzerine tarih atın.
Derin dondurucuda ilk günkü tazeliğiyle 3 ay boyunca saklayabilirsiniz.

3. RENDELEYİN

Keskin aroması ve lezzetiyle salataları bambaşka bir boyuta taşıyacak limon kabuğu rendesini her zaman elinizin altında bulundurmak isteyeceksiniz. Bunun için iki basit önerimiz var:

Birinci yöntem: Yıkanmış ve kendi halinde doğal olarak kurumuş limonları ince bir rende yardımıyla rendeleyin.
Limon kabuğuna acı tadı veren beyaz kısmı almamaya dikkat edin.
Rendelenmiş limon kabuğunu, kapaklı yeni nesil buz kalıplarına paylaştırın.
Kabuksuz limonların suyunu sıkarak, suyunu limon kabuklarının üzerine dökün.
Böylece hem kabuğu hem de suyuyla salataları şenlendirecek limon küpleri hazırlamış olursunuz.

İkinci yöntem: Rendelenmiş limon kabuklarını, derin dondurucuya dayanıklı plastik kapaklı kaplar içinde dondurabilirsiniz.
Bu yöntemi tercih edecekseniz, kilitli kapak sistemine sahip küçük saklama kaplarını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Porsiyonluk küçük reçel kavanozlarını da tercih edebilirsiniz.
İhtiyacınız kadar limon rendesini kaşıkla içinden alarak tekrar buzlukta saklamaya devam edebilirsiniz.

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