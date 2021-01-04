Meğer her şey kabuğunda gizliymiş! Limonu dondurarak denediğinizde...

Turunçgiller ailesinin en küçük üyesi limonun, C vitamini deposu olduğunu bilmeyen yok. Son yıllarda yapılan araştırmalar, limonun içerdiği limonoid ile güçlü bir kanser savaşçısı olabileceğini de gösteriyor. C vitamininin, antioksidan zengini limonun kabuğunda gizlendiğini biliyor muydunuz? Limon kabuğunu acı tadından kurtararak, içeriğindeki tüm vitamin ve minerallerinden faydalanmamız mümkün.

1. FIRÇALAYIP YIKAYIN

Limonları dondurucuya koymadan önce, mutlaka iyice temizlemeniz gerekir. Organik limon kullanmak, zirai ilaç kalıntısı konusunda içinizi rahatlatsa da yine de şu adımları izleyin:

1 litre suya bir tatlı kaşığı karbonat ekleyerek bir çözelti hazırlayın.

Limonları 8-10 dakika bu suyun içinde bekletin.

Yumuşak bir fırça yardımıyla nazikçe fırçalayın.

Karbonatlı sudan çıkardığınız limonları iyice durulayıp kurumaya bırakın.

2. DONDURULMUŞ LİMON DİLİMLERİ

Özellikle balık yemekleri ve sıcak çaylar için kurtarıcınız olacak limon dilimlerini hazırlamak çok kolay! Mevsim geçişlerinde zencefilli çaylara eşlik edecek limon dilimlerini daima hazır tutabilirsiniz.