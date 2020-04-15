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Meğer inci gibi dişler böyle ortaya çıkıyormuş! 6 farklı doğal diş beyazlatma yöntemi!

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Etkileyici bir gülüşe sahip olmanın yolu beyaz dişlerden geçiyor. Günde 2 defa dişler fırçalansa da zaman içerisinde sararmalar oluşabiliyor. Dişlerin beyazlatılması için bazen diş beyazlatıcı kozmetik ürünlere bazen de diş hekimine başvurabilirsiniz. Ancak bunların hepsi ne yazık ki yüksek maliyetli. Sizin için hazırladığımız doğal içeriklerle dişlerinizi kolayca beyazlatmayı deneyebilirsiniz.

Meğer inci gibi dişler böyle ortaya çıkıyormuş! 6 farklı doğal diş beyazlatma yöntemi!

Herkes beyazlığıyla göz alan dişlere sahip olmak ister. Dilediğinizce gülümsemek ve etkileyici bir gülüşe sahip olabilmek için çeşitli yöntemler denemiş olabilirsiniz. Marketlerde satılan diş beyazlatıcı diş macunları, diş beyazlatıcı bantlar ve diş hekiminin uyguladığı lazerli beyazlatma operasyonları çoğunlukla yüksek maliyetli oluyor. Eğer daha az bir bütçe ayırıp doğal yöntemlerden yardım alarak dişlerinizin beyazlamasını istiyorsanız işte karşınızda doğal şekilde diş beyazlatma dosyası...

KARBONAT İLE ELMA SİRKESİ KARIŞIMI

1

Elma sirkesi ile karbonat birleştirildiğinde oldukça etkili bir diş beyazlatıcı elde ediliyor. Bakterileri yok eden özellikteki elma sirkesi ve etkili temizliğiyle dikkat çeken karbonat sayesinde bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz. Bunun için 1 çay kaşığı karbonat ile birkaç damla elma sirkesine ihtiyaç var. Her iki malzemeyi kremsi bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın. Daha sonra diş fırçasının üzerine sürerek dişlerinizi fırçalayın. Fırçalama bittiğinde ağzınızı temiz suyla çalkalayın.

LİMON İLE KARBONAT KARIŞIMI

2

Asidik yapısıyla limon ve karbonat, dişlerin üzerindeki sararmış tabakanın yok edilmesine yardımcı olur. Haftada 2 kez dişlerinizi limon ve karbonattan yaptığınız macunla fırçalarsanız beyaz dişlere kavuşabilirsiniz. Bunun için 1 çay kaşığı karbonat ile birkaç damla limon suyunu karıştırıp macun kıvamına ulaşmanız gerekli.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

3

Dişlerinizi Hindistan cevizi yağını gargara yaparak veya ağzınızda bekleterek beyazlatabilirsiniz. Haftada birkaç kere Hindistan cevizi yağını kullanarak hem beyaz hem de tartardan arınmış sağlıklı dişlere sahip olabilirsiniz.

TUZ, KARBONAT VE ELMA SİRKESİ KARIŞIMI

Diş beyazlatmada fazlasıyla etkili olan elma sirkesi ile karbonata tuz da eklenince oldukça kuvvetli bir beyazlatıcı elde ediliyor. Bunun için 1 çay kaşığı karbonat ile tuza birkaç damla elma sirkesi ekleyerek beyazlatıcı macun yapabilirsiniz. Asidik bir yapıya sahip olduğu için bu karışımı haftada en fazla 2 kez uygulamalısınız.

ÇİLEK EZMESİ

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Çilek içeriğindeki malik asit sayesinde diş yüzeyindeki sararmayla mücadele ederek plak oluşmasını engeller. Ayrıca ağız içindeki bakterileri yok ederek çürük oluşmasını da önler. Çilek ile dişlerinizi beyazlatmak isterseniz bir çatal yardımıyla ezerek çileği püre haline getirmeniz gerekli. Ardından bu püreyi diş fırçasıyla dişlerinize uygulamalısınız.

MUZ KABUĞU

Muz kullanarak da dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Muz kabuğu potasyum ve magnezyum yönünden oldukça zengindir. Dişlerinizi beyazlatmak için öncelikle diş macunuyla fırçalamış olduğunuz dişlerinizin üzerinde muz kabuğunu gezdirin ve yumuşak hareketlerle ovun. Ardından tekrar diş macunu ile dişlerinizi temizleyin.

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