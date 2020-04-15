Meğer inci gibi dişler böyle ortaya çıkıyormuş! 6 farklı doğal diş beyazlatma yöntemi!

Herkes beyazlığıyla göz alan dişlere sahip olmak ister. Dilediğinizce gülümsemek ve etkileyici bir gülüşe sahip olabilmek için çeşitli yöntemler denemiş olabilirsiniz. Marketlerde satılan diş beyazlatıcı diş macunları, diş beyazlatıcı bantlar ve diş hekiminin uyguladığı lazerli beyazlatma operasyonları çoğunlukla yüksek maliyetli oluyor. Eğer daha az bir bütçe ayırıp doğal yöntemlerden yardım alarak dişlerinizin beyazlamasını istiyorsanız işte karşınızda doğal şekilde diş beyazlatma dosyası...

KARBONAT İLE ELMA SİRKESİ KARIŞIMI

Elma sirkesi ile karbonat birleştirildiğinde oldukça etkili bir diş beyazlatıcı elde ediliyor. Bakterileri yok eden özellikteki elma sirkesi ve etkili temizliğiyle dikkat çeken karbonat sayesinde bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz. Bunun için 1 çay kaşığı karbonat ile birkaç damla elma sirkesine ihtiyaç var. Her iki malzemeyi kremsi bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın. Daha sonra diş fırçasının üzerine sürerek dişlerinizi fırçalayın. Fırçalama bittiğinde ağzınızı temiz suyla çalkalayın.

LİMON İLE KARBONAT KARIŞIMI

Asidik yapısıyla limon ve karbonat, dişlerin üzerindeki sararmış tabakanın yok edilmesine yardımcı olur. Haftada 2 kez dişlerinizi limon ve karbonattan yaptığınız macunla fırçalarsanız beyaz dişlere kavuşabilirsiniz. Bunun için 1 çay kaşığı karbonat ile birkaç damla limon suyunu karıştırıp macun kıvamına ulaşmanız gerekli.