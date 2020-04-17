Meğer kahvaltılarımızı yanlış hazırlıyormuşuz! İşte kahvaltıda mutlaka yenmesi gerekenler...

Derler ki; kahvaltıyı zengin gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin! En fazla önem vermemiz gereken öğünün sabah kahvaltısı olduğu tartışmasız bir gerçek. Güne başlarken seçtiğimiz yiyecekler bedenen enerjimizin yüksek olmasını sağlarken, ruhen de keyfimizin yerinde olmasına ve kendimizi iyi hissetmemize yardım eder. Sabah öğününüzde mutlaka tüketmeniz gereken besinleri sizler için hazırladık.

KARBONHİDRAT

Kahvaltıda elli gram kadar karbonhidrat tüketilmesi, ihtiyacınız olan enerjiyi sağlaması açısından önemlidir. Ancak karbonhidrat olarak beyaz ekmek yerine, iki dilim tam tahıllı ekmek tercih edebilirsiniz. Bu şekilde vücudunuzun ihtiyacı olan miktarı karşılamış olursunuz. Poğaça, börek gibi hamur işi yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durun. Çünkü bu şekilde yararlı karbonhidrat almanız pek de mümkün olmaz.

SÜT ÜRÜNLERİ

Kahvaltının olmazsa olmaz elemanlarından birisi peynir elbette. Beyaz peynir, tulum peyniri, kaşar peynir gibi sevdiğiniz bir çeşidi mutlaka sofranızda bulundurun. Mesela lor peyniri tercih ederseniz hem düşük kalorili hem de besleyici ve lezzetli bir seçim yapmış olursunuz. Aceleniz olan günler içinse süt ve yulaf ezmesi ile hazırlayacağınız kahvaltı pratik bir çözüm olabilir.