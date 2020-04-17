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Meğer kahvaltılarımızı yanlış hazırlıyormuşuz! İşte kahvaltıda mutlaka yenmesi gerekenler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Güne sağlıklı ve zinde başlamak kadar, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için de beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı geçiştirmemeli, besin değerleri yüksek yiyecekler tercih etmeliyiz. Peki, sağlıklı bir birey olmak için sabahları hangi besinleri tüketmemiz gerekir?

Meğer kahvaltılarımızı yanlış hazırlıyormuşuz! İşte kahvaltıda mutlaka yenmesi gerekenler...

Derler ki; kahvaltıyı zengin gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin! En fazla önem vermemiz gereken öğünün sabah kahvaltısı olduğu tartışmasız bir gerçek. Güne başlarken seçtiğimiz yiyecekler bedenen enerjimizin yüksek olmasını sağlarken, ruhen de keyfimizin yerinde olmasına ve kendimizi iyi hissetmemize yardım eder. Sabah öğününüzde mutlaka tüketmeniz gereken besinleri sizler için hazırladık.

KARBONHİDRAT

Kahvaltıda elli gram kadar karbonhidrat tüketilmesi, ihtiyacınız olan enerjiyi sağlaması açısından önemlidir. Ancak karbonhidrat olarak beyaz ekmek yerine, iki dilim tam tahıllı ekmek tercih edebilirsiniz. Bu şekilde vücudunuzun ihtiyacı olan miktarı karşılamış olursunuz. Poğaça, börek gibi hamur işi yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durun. Çünkü bu şekilde yararlı karbonhidrat almanız pek de mümkün olmaz.

SÜT ÜRÜNLERİ

süt

Kahvaltının olmazsa olmaz elemanlarından birisi peynir elbette. Beyaz peynir, tulum peyniri, kaşar peynir gibi sevdiğiniz bir çeşidi mutlaka sofranızda bulundurun. Mesela lor peyniri tercih ederseniz hem düşük kalorili hem de besleyici ve lezzetli bir seçim yapmış olursunuz. Aceleniz olan günler içinse süt ve yulaf ezmesi ile hazırlayacağınız kahvaltı pratik bir çözüm olabilir.

ZEYTİN

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Doğanın mucizelerinden biri ve tam bir şifa kaynağı olan zeytin, vücudunuzun ihtiyacı olan yağı doğal olarak karşılamasına yardımcı olur. Bir öğünde ihtiyacınız olan 5 gram yağ için en fazla sekiz zeytin yeterli olur. Çok tuzlu olmamasına dikkat edin, çünkü aksi durumda vücudunuzun fazla su tutmasına sebep olursunuz.

YUMURTA

Yumurta, çok iyi bir protein kaynağıdır. Üstelik omletten, menemene, haşlanmasından, yağda pişirilmesine kadar birçok farklı şekilde tüketebilirsiniz. Kahvaltı öğününüzde bulunan yumurta, daha uzun süre tok kalmanıza da yardım eder.

KURU MEYVE

kuru

Bağırsakların düzenli çalışmasını desteklemesi açısından günde 2-3 kuru kayısı, hurma ya da kuru incir tüketilmesi faydalı. Üstelik kahvaltı öncesi alırsanız kan şekerinizi düzenlemeye ve varsa kabızlık probleminizi gidermeye yardım eder.

YEŞİLLİK

Yeşil yapraklı sebzeler, bitkisel protein ve karbonhidrat barındırır. Üstelik ekstra vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılarken hazmı da kolaylaştırır.

MEYVE

Kültürümüzde meyve genellikle akşam yemeklerinden sonra, televizyon karşısında keyif yapılırken tüketilir. Oysa bu şekilde vücudumuza faydadan çok zarar verir. Çünkü, akşam saatlerinde tüketildiğinde meyvedeki şeker kana daha kolay karışıp doğrudan yağa dönüşür. Bu da fazla kilolara davetiye çıkarır. Sabah kahvaltısında tükettiğimizde ise bolca vitamin takviyesinin yanında, içerdikleri lif sayesinde sindirim kolaylığı sağlar. Yine de abartıp bir avuçtan fazla tüketmeyin. Ne de olsa her şeyin fazlası zarar.


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