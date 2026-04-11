Meğer olay bambaşkaymış! İşte evi soyulan Skriniar'ın ifadesi

İstanbul’un Beykoz ilçesinde yaşanan olayda, Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar taşınma sürecinde hırsızlık şoku yaşadı. Ev değişikliği sırasında ortaya çıkan olay polis ekiplerini harekete geçirdi.

9 Mart tarihinde Beykoz’daki bir sitede meydana gelen olayda, Skriniar’ın evini taşımak için anlaştığı nakliye firması sabah saatlerinde eşyaları yüklemeye başladı. Öğle saatlerinden akşama kadar süren taşıma işlemi tamamlandıktan sonra yıldız futbolcu evine geldi.

Akşam saatlerinde yaptığı kontrolde, evde bulunan komodinin içindeki yüksek miktarda paranın yerinde olmadığını fark etti.

NAKLİYE FİRMASI TEKRAR ÇAĞRILDI

Skriniar’ın beyanına göre çalınan miktar yaklaşık 37 bin dolar civarında. Oyuncu, komodinde 26 bin dolar, 4 bin 400 euro ve bir miktar daha para bulunduğunu, bunların kaybolduğunu belirtti.

Durumu fark etmesinin ardından nakliye firmasıyla yeniden iletişime geçerek çalışanları tekrar eve çağırdı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından polis ekiplerine haber verildi. Skriniar ifadesinde, “Bugün bir taşınma işimiz vardı, yapan şahıslar da burada 37 bin dolar civarında para çalındı” dedi.

Yardımcısı aracılığıyla ifade veren futbolcu, taşınma sürecinin sabah 11.00’de başladığını ve saat 16.30 civarında tamamlandığını aktardı.

5 ŞÜPHELİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, o sırada evde bulunan nakliye firması çalışanlarını gözaltına alarak ifadelerini almak üzere karakola götürdü. A.E., B.A., C.Ü., E.O.Y. ve İ.Ü. isimli 5 şüpheli, Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği’nde işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Polis ekipleri olayın aydınlatılması için sitenin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlıkla ilgili soruşturma sürüyor.