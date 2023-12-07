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Meğer Selene'da o da varmış... Sinem Kobal kardeşini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

07.12.2023 12:48 | Son Güncelleme:
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Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu Sinem Kobal bir süredir herhangi bir projede yer almıyor. Zaman zaman eşi ve kızları ile paylaşımlar yapan güzel oyuncu son olarak kardeşi Kerem Kobal'ı paylaştı. Ünlü ismin kardeşini görenler çok şaşırdı. Kobal'ın kardeşi Kerem'i ilk defa görenler hakkındaki gerçeği duyunca da inanamadı. Meğer abla kardeş yıllar önce aynı dizide rol almışlar...

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Sinem Kobal özel hayatı ile her zaman merak edilen ünlülerden biri. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almış, geçtiğimiz yıl ise kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.

sinemmm

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Sinem Kobal'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu kardeşi Kerem Kobal'ı paylaştı. Sinem Kobal'ın kardeşini ilk defa görenler hakkındaki gerçeği duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

sinem kobal kardeşi

Kobal'ın kardeşini görenler iki kardeşin birbirine benzemediği yönünde yorumlarda bulundular. Sosyal medyada; 'İki kardeş bu kadar mı benzemez', 'Hiç benzemiyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

sinem kobal kardeşi 2

Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ın bir dönem Selena dizisinde rol aldığı da ortaya çıktı. Kerem Kobal Selana dizisinde Selin'in sevgilisi Atacan karakterine hayat vermişti.

selena 1

Sinem Kobal'la bir reklam filminde de yer alan Kerem Kobal'ın ekran macerası ablasından kısa sürdü.

selena 2

Kerem Kobal daha sonra Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

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