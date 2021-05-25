Meğer şimdiye kadar hep yanlış yapmışız! Sarımsağı bozulmadan saklamak için en pratik yöntemler

Keskin tadı, kendine has kokusu ile şefaat ettiği yemekleri adeta lezzet fırtınasına çevirir sarımsak. Lezzetinin yanı sıra vücut için faydaları da saymakla tükenmez. Antibiyotik olarak da tanınan sarımsak çinko, kükürt gibi bileşenleri ve A, B1, C gibi vitaminleri de barındırır. Saklaması da oldukça kolay!
Buzdolapları (aşağı yukarı 4°C) sarımsaklar için uzun vadeli ve doğru bir şekilde saklama yeri olamaz. Çünkü mevcut sıcaklık, sarımsakları filizlenmeye teşvik eder. Bunun yerine sarımsaklarınızı soymadan serin, kuru ve iyi havalandırılmış kiler gibi bir alanda saklamanız daha yerinde bir tercih olur.
En yaygın yöntem olarak kabul edilebilir. İlk olarak soyduğunuz ve rendelediğiniz ya da robottan geçirdiğiniz sarımsaklarınızı, oranları iki zeytinyağı bir sarımsak olacak şekilde karıştırın. Ardından hava geçirmeyen bir kabın içine koyarak hemen dondurun.
Hemen dondurmak çok önemli çünkü sarımsak düşük asit içeriğine sahip bir sebze ve oda sıcaklığında saklarsanız bakterilerin üremesi için davetiye çıkarmış olursunuz.
Yaklaşık %65 oranında sudan meydana gelen sarımsağı saklamanın görece modern bir yolu da onu kurutmaktan geçiyor. İlk olarak soyduğunuz sarımsakları ince ince dilimleyerek ister 50°C fırında, mevsimindeyseniz güneşte kurutun. Fırında kurutuyorsanız yanmaması için ara sıra karıştırmayı unutmayın. Kuruttuktan sonra havanda döverek istediğiniz boyutlara getirebilirsiniz. Yalnız kullanırken miktarına dikkat edin, zira yoğun bir tadı olacak.
Sarımsak saklamak için konserve yöntemi tavsiye edilmeyen bir uygulama. Daha önce de belirtildiği üzere sarımsak düşük asit içeren bir sebze ve düşük asit oranı oda sıcaklığı ile birlikte bakterilerin üremesi için optimum şartları sağlar. Ayrıca sarımsağın keskin tadını ve kendine has kokusunun kaybolmaması için de ısı görmemesi gerekir.
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