Meğer şimdiye kadar hep yanlış yapmışız! Sarımsağı bozulmadan saklamak için en pratik yöntemler

Keskin tadı, kendine has kokusu ile şefaat ettiği yemekleri adeta lezzet fırtınasına çevirir sarımsak. Lezzetinin yanı sıra vücut için faydaları da saymakla tükenmez. Antibiyotik olarak da tanınan sarımsak çinko, kükürt gibi bileşenleri ve A, B1, C gibi vitaminleri de barındırır. Saklaması da oldukça kolay!

BUZDOLABI MI, KİLER Mİ?

Buzdolapları (aşağı yukarı 4°C) sarımsaklar için uzun vadeli ve doğru bir şekilde saklama yeri olamaz. Çünkü mevcut sıcaklık, sarımsakları filizlenmeye teşvik eder. Bunun yerine sarımsaklarınızı soymadan serin, kuru ve iyi havalandırılmış kiler gibi bir alanda saklamanız daha yerinde bir tercih olur.

ZEYTİNYAĞI İLE SAKLAMAK

En yaygın yöntem olarak kabul edilebilir. İlk olarak soyduğunuz ve rendelediğiniz ya da robottan geçirdiğiniz sarımsaklarınızı, oranları iki zeytinyağı bir sarımsak olacak şekilde karıştırın. Ardından hava geçirmeyen bir kabın içine koyarak hemen dondurun.

Hemen dondurmak çok önemli çünkü sarımsak düşük asit içeriğine sahip bir sebze ve oda sıcaklığında saklarsanız bakterilerin üremesi için davetiye çıkarmış olursunuz.