YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Meğer şimdiye kadar hep yanlış yapmışız! Sarımsağı bozulmadan saklamak için en pratik yöntemler

Meğer şimdiye kadar hep yanlış yapmışız! Sarımsağı bozulmadan saklamak için en pratik yöntemler

Betül Songur Betül Songur
25.05.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes sarımsağın şahsına münhasır o özgün aromasını içinde tutmak, sarımsağı her zaman ilk günkü tazeliğiyle kullanmak ister. Peki envaiçeşit yemeğin, turşunun, salatanın ve aslında beraberinde kültürümüzün bir parçası haline gelmiş olan sarımsak hangi şartlarda saklanır, hangi şartlarda saklanmaz?

Meğer şimdiye kadar hep yanlış yapmışız! Sarımsağı bozulmadan saklamak için en pratik yöntemler

Keskin tadı, kendine has kokusu ile şefaat ettiği yemekleri adeta lezzet fırtınasına çevirir sarımsak. Lezzetinin yanı sıra vücut için faydaları da saymakla tükenmez. Antibiyotik olarak da tanınan sarımsak çinko, kükürt gibi bileşenleri ve A, B1, C gibi vitaminleri de barındırır. Saklaması da oldukça kolay!

BUZDOLABI MI, KİLER Mİ?

Buzdolapları (aşağı yukarı 4°C) sarımsaklar için uzun vadeli ve doğru bir şekilde saklama yeri olamaz. Çünkü mevcut sıcaklık, sarımsakları filizlenmeye teşvik eder. Bunun yerine sarımsaklarınızı soymadan serin, kuru ve iyi havalandırılmış kiler gibi bir alanda saklamanız daha yerinde bir tercih olur.

ZEYTİNYAĞI İLE SAKLAMAK

En yaygın yöntem olarak kabul edilebilir. İlk olarak soyduğunuz ve rendelediğiniz ya da robottan geçirdiğiniz sarımsaklarınızı, oranları iki zeytinyağı bir sarımsak olacak şekilde karıştırın. Ardından hava geçirmeyen bir kabın içine koyarak hemen dondurun.

Hemen dondurmak çok önemli çünkü sarımsak düşük asit içeriğine sahip bir sebze ve oda sıcaklığında saklarsanız bakterilerin üremesi için davetiye çıkarmış olursunuz.

SARIMSAK TOZU ŞEKLİNDE SAKLAMAK

Yaklaşık %65 oranında sudan meydana gelen sarımsağı saklamanın görece modern bir yolu da onu kurutmaktan geçiyor. İlk olarak soyduğunuz sarımsakları ince ince dilimleyerek ister 50°C fırında, mevsimindeyseniz güneşte kurutun. Fırında kurutuyorsanız yanmaması için ara sıra karıştırmayı unutmayın. Kuruttuktan sonra havanda döverek istediğiniz boyutlara getirebilirsiniz. Yalnız kullanırken miktarına dikkat edin, zira yoğun bir tadı olacak.

DİĞER SAKLAMA YÖNTEMLERİ

  • Soyulmamış baş sarımsaklarınızın saplarını örüp serin. Kuru, karanlık ve havadar bir yerde, asarak saklayabilirsiniz.
  • Soyulmuş diş sarımsakları buzdolabı poşetlerine koyarak direkt olarak buzlukta saklayabilirsiniz.
  • Soyulmuş sarımsaklardan turşu yapmak da saklamanın başka bir yolu.

SARIMSAK NASIL SAKLANMAZ?

Sarımsak saklamak için konserve yöntemi tavsiye edilmeyen bir uygulama. Daha önce de belirtildiği üzere sarımsak düşük asit içeren bir sebze ve düşük asit oranı oda sıcaklığı ile birlikte bakterilerin üremesi için optimum şartları sağlar. Ayrıca sarımsağın keskin tadını ve kendine has kokusunun kaybolmaması için de ısı görmemesi gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Vücutları oldukça fit! Japon kadınlarının beslenme alışkanlıklarıVücutları oldukça fit! Japon kadınlarının beslenme alışkanlıkları
Günde 10-12 adet tüketirseniz… Çileğin faydası saymakla bitmiyorGünde 10-12 adet tüketirseniz… Çileğin faydası saymakla bitmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Hızla kilo verdiriyor! İçine 1 kaşık eklerseniz...

Hızla kilo verdiriyor! İçine 1 kaşık eklerseniz...

Tamamen doğal olarak vücudunuzu arındırın! Bu yiyecekler derde deva

Tamamen doğal olarak vücudunuzu arındırın! Bu yiyecekler derde deva

Kimi kokusuyla uçak erteletiyor, kimi de limonlu turta gibi

Kimi kokusuyla uçak erteletiyor, kimi de limonlu turta gibi

Vücutları oldukça fit! Japon kadınlarının beslenme alışkanlıkları

Vücutları oldukça fit! Japon kadınlarının beslenme alışkanlıkları

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kırk yıllık usta gibi hazırlayacaksınız! Sırrı püf noktasında saklı

Kırk yıllık usta gibi hazırlayacaksınız! Sırrı püf noktasında saklı

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sadece kahvede yok! İçeceklerin kafein miktarı ne kadar?

Sadece kahvede yok! İçeceklerin kafein miktarı ne kadar?

Yaz sofralarının gözdesi! Hem lezzetli hem de yapımı basit

Yaz sofralarının gözdesi! Hem lezzetli hem de yapımı basit

Bu elmaya çocuklar bayılıyor! Yapımı sadece 5 dakika sürüyor

Bu elmaya çocuklar bayılıyor! Yapımı sadece 5 dakika sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.