Meğer yağ şişelerini temizlemek çok kolaymış! Pirinç, sirke...

Yağ şişelerinin, ölçülü yağ kullanılabilmesi için tasarlanmış olduklarından dolayı, ağız kısmı dar olur. Bu özelliklerinden dolayı da temizlenmeleri zor gibi görünür. Tabii kolay temizlenmeleri için üretilen ve bolca kimyasal madde içeren deterjanları kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ama bu malzemeleri kullandıktan sonra şişelerde kalan kimyasallardan kurtulmak için çok iyi durulama yapmanız gerekir. Bu da zamandan tasarruf edelim derken işinizin daha da uzamasına sebep olur. İşte tüm bunlardan kaçınmak için kullanabileceğiniz doğal ve zararsız temizlik ürünleriyle yağ şişelerini temizlemenin yolları...

SİRKE

Hepimizin evinde sirke vardır. Birçok yerde kullandığımız sirke, burada da imdadımıza yetişiyor.

1 su bardağı sıcak su ve 1 çay bardağı sirkeyi temizlemek istediğiniz şişenin içine dökün. Kullanacağınız ürün beyaz sirke, elma ya da üzüm sirkesi de olabilir. Seçim sizin.

Şişenin azını kapatarak çalkalayın.

İyice durulayarak kurumaya bırakın.

LİMON

Limonun da etkisi aynı sirke gibidir. İkisinin de asidik yapısı temizlikteki güçlü olmalarını sağlar.

2 limonun suyunu sıkın ve suyla karıştırıp şişeye dökün.

Güzelce çalkalayın.

Duruladığınız şişe cam gibi görünecektir.

KAHVE

Kahveyle şişe mi temizlenir demeyin! Özellikle yağ şişelerini temizlemede usta olan kahvenin her türünü bu iş için kullanabilirsiniz.

İster Türk kahvesi, ister espresso isterseniz de filtre kahve. Hepsi bu konuda size yardımcı olur.

İçtiğiniz kahvenin telvesini su ile karıştırıp şişenin içine boşaltın. Ölçü olarak yarım çay bardağı kahve telvesi ve 1-1.5 su bardağı sıcak su kullanabilirsiniz.

Var gücünüzle çalkalayın.

Kahve pütürlü yapısı sayesinde şişenin içinde birikten yağ artıkları söküp atacaktır.

KAYA TUZU, SOFRA TUZU VEYA KARBONAT DA İŞİNİZİ GÖRÜR

Kaya tuzu, sofra tuzu veya karbonat... Hangisini kullanırsanız kullanın iyi sonuç alırsınız.