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Meghan Markle'dan geçmiş tirafı! "Sütyenimize dolgu koyup..."

19.10.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prens Harry ile evlendikten sonra tüm dikkatleri üzerine çeken Meghan Markle, son podcast yayınında bir zamanlar yarışma hostesliği yaptığı günleri anlattı. Yarışmadan neden ayrıldığını açıklayan Markle'ın, "Takma kirpik ve saç uzantıları takar, sütyenimize dolgu maddesi koyardık" sözleri dikkat çekti.

Meghan Markle'dan geçmiş tirafı! "Sütyenimize dolgu koyup..."

Prens Harry ile evlendikten sonra İngiiz kraliyeti ile bağlarını koparan ve yeniden memleketi ABD'ye taşınan Meghan Markle, tüm dünyanın dikkatini üstüne çekmeye devam ediyor.

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Her konuşması takip edilen iki çocuk annes, eski Hollywood yıldızı, Spotify'da bir podcast programı sunuyor. 41 yaşındaki Markle, son yayınına Hilton ailesinin model ve DJ'lik yapan kızı Paris Hilton'u konuk etti. Programda, Hilton'dan daha çok Markle'ın sözleri akıllarda kaldı.

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Markle, programda, kendisini şöhrete ulaştıran Suits dizisinden önce görev aldığı Deal or No Deal adlı yarışmadaki günlerini anlattı. Prens Harry ile evliliğinden Archie adında bir oğlu ve Lilibet adında bir kızı bulunan Markle, bu programda bir süre hostes olarak kamera karşısına geçtikten sonra ayrılmıştı.

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Bu erken ayrılığın nedenini de "kendimi akıllı hissetmiyordum" diye anlattı. Markle, programdaki güzellik anlayışından rahatsız olduğunu, kadınlara sürekli 'aptal sarışın' rolleri biçilmesinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

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"TAKMAK KİRPİK SIRASINA GİRERDİK"

Markle, kendisinin ve şovdaki diğer kadınların, sütyene dolgu koymak, takma kirpikler takmak ve saç uzantıları takmak da dahil olmak üzere çeşitli güzellik bakımları için "sıraya girmeye" zorlandıklarını açıkladı.

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Markle'ın anlattığına göre her hafta, program hosteslerine, ciltlerini bronz göstermek amacıyla kullanılan spreyleri almaları için kuponlar bile verilirdi. Markle, "Bu durum sadece güzellikle ilgiliydi beyninizle değil" sözleriyle dikkat çekti.

"SOYADIMI BİLE DOĞRU İFADE EDEMEZDİ"

Markle, o programla ilgili hiç unutmadığı başka bir ayrıntıyı da şöyla anlattı:

"Programda görevli, gösteriyi yöneten bir kadın vardı. O hep sahne arkasında olurdu ve onun sözlerini hala duyabiliyorum. Soyadımı bile doğru telaffuz edemezdi."

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"ONDAN DAHA FAZLASI OLDUĞUMU BİLİYORDUM"

Bu programda çalıştığı için müteşekkir olduğunu ama yine de sonuç olarak yarışmadaki görevini bıraktığını söyleyen Markle, "Program için müteşekkirim ama bana hissettirdikleri için değil" dedi.

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Markle, o programda görev aldığı sırada, sahnede güzelliklerini öne çıkarmak zorunda olan başka akıllı kadınlarla birlikte çalıştığını belirtti.

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"Bundan daha fazlası olduğumu biliyordum" diyen Markle programdan ayrılmaya karar verdiğini anlattı.

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Markle, o programda çalışırken "bir nesne gibi olmaya zorlandığını ve bundan hoşlanmadığını söyledi.


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