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Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın tarihi sonunda belli oldu! İşte 1. bölüm fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 09.03.2018 20:46 | Son Güncelleme

Uzun zamandır merakla beklenen yeni sezonun en iddialı yapımlarından olan Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yayın tarihi sonunda açıklandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından Fatih Sultan Mehmed’e hayat vereceği Mehmed Bir Cihan Fatihi, ünlü oyuncuları da kadrosunda bulunduruyor. İşte, büyük bir merakla beklenen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın tarihi ve fragmanı.

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın tarihi sonunda belli oldu! İşte 1. bölüm fragmanı

Kenan İmirzalıoğlu’nun, Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından Fatih Sultan Mehmed’e hayat vereceği Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, ilk bölümüyle 20 Mart Salı akşamı 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, oldukç güçlü rakipleriyle Salı akşamları reyting mücadelesine girecek. En fazla izlenen diziler arasında yer alan Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ufak Tefek Cinayetler de Salı akşamları yayınlanıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun yanı sıra birçok ünlü isim yer alıyor.

Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor, Mehmed Bir Cihan Fatihi’nde izleyici ile buluşacak.

Güçlü oyuncu kadrosu ile adını tarihe sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi 20 Mart Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D’de!

Çandarlı Halil Paşa: Çetin Tekindor!
Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği "Mehmed Bir Cihan Fatihi"nde, Çetin Tekindor Devlet-i Aliyye’nin en önemli isimlerinden Çandarlı Halil Paşa’yı canlandıracak. Usta oyuncu yılın merakla beklenen projesinde vezir-i azam olarak izleyici karşısına çıkacak.

mehmed bir cihan fatihi

Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor, Mehmed Bir Cihan Fatihi’nde izleyici ile buluşacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fatih sultan mehmedi canlandıracak başka adam kalmadı da bunumu seyredeceğiz.asla seyretmem.
inşallah muhteşem yüzyıl gibi halvetlerle cariyelerle harem ağalarıyla geçmez.sultan süleyman 25 yıl seferlerde savaşlarda atın üzerinde geçirdi.şimdi adamın kemikleri sızlıyordur
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