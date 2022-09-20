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Mehmet Akif Alakurt'tan skandal paylaşım! "Döver bayıltır sen uyurken de s...m"

20.09.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisinde canlandırdığı 'Maraz Ali' karakteriyle unutulmaz olan eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak skandal bir paylaşım yapan Alakurt, takipçilerinden tepki çekti.

Mehmet Akif Alakurt'tan skandal paylaşım! "Döver bayıltır sen uyurken de s...m"

Geçtiğimiz senelerde kadınları aşağılayan ifadeler kullanan Adanalı ve Sıla gibi başarılı yapımlarda başrol oynayan Mehmet Akif Alakurt, bu sefer de yepyeni bir olayla gündeme geldi.

Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşıp, "Bunu görmek istersen direkt geleceksin. Oynaşmadan!" notunu düştü.

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Devamında skandal paylaşıma imza atan Alakurt, "Döver, bayıltır, sen uyurken de s... seni. Bilgin olsun." yazarak paylaştı.

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Alakurt'un paylaşımı takipçilerinin büyük tepkisini çekti.

TÜRK KADINLARINA HAKARET ETMİŞTİ

Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin" demişti. Alakurt, bu sözleriyle günlerce konuşulmuş ve tepkilerin odağı olmuştu.

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Mehmet Akif Alakurt
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