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Mehmet Akif Alakurt'tan Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

Beklenmeyen bir kararla oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınlarına hakaret ederek, "Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Alakurt'tan Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Sıla dizisiyle milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla izlenen oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınını aşağıladı.

"KULAĞINIZA KÜPE EDİN"

Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yapan Alakurt, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadarmükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve bende öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)" ifadelerini kullandı.

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mehmet akif alakurt instagram kadın

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