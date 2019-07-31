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Mehmet Akyüz'e Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers talip

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 31.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor'da kaptan Mehmet Akyüz'e Avustralya'dan talip çıktı. Tecrübeli golcü için Western Sydney Wanderers kulübü yeşil-siyahlıların kapısını çaldı.

Mehmet Akyüz'e Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers talip

Resmi teklifi Denizlispor'a ileten Avustralya ekibinin cevap beklediği bildirilirken, kurmayların Mehmet Akyüz'e karşılık 1 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli isteyeceği iddia edildi. Deneyimli futbolcunun da kariyerine farklı bir boyut getirmeyi planladığı ve Avustralya'ya gitmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Denizlispor'a 2017-2018 sezonunun devre arasında gelen 33 yaşındaki forvet, ilk yılında 15 maçta 12 gol attı. Geçen sezon ise 34 lig maçının tamamında forma giyen Mehmet, 15 kez fileleri sarsıp elde edilen şampiyonluğun baş mimarlarından biri oldu. Dış transferin de en hareketli kulübü olan Denizlispor'un son olarak Kayserispor forması giyen orta saha Şamil Çinaz'la ilgilendiği iddia edildi. Şamil'e teklifin yapıldığı ve yanıt beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Çaykur Rizespor'un Denizlispor'un stoperi Oğuz Yılmaz'a talip olduğu açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akyüz denizlispor Western Sydney Wanderers

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