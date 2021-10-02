Mehmet Ali Birand'ın oğlunu görenler şoke oldu! Tıpkı babası...

Gün programıyla başarıdan başarıya koşan ve 71 yaşında hayata gözlerini yumarak sevenlerini gözyaşlarına boğan usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın tek evladı Umur Ali Birand, babasına olan benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Ali Birand:

2003 yılında ABD'li Caterina Rojo ile evlenen Umur Ali Birand, mutlu aile pozlarını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Umur Ali Birand'ın, Umberto Ali adında bir oğlu var.

''EKSİK KALMIŞ BİR BABA-OĞUL İLİŞKİSİYDİ''

Umur Ali Birand, yıllar önce verdiği bir röportajda, babası Mehmet Ali Birand'sız geçen günlerini şu sözlerle anlatmıştı: Bizimki eksik kalmış bir baba-oğul ilişkisiydi. Tamamlayamadık… Ama öbür yandan da, tuhaf bir şey oldu. Artık onu kimseyle paylaşmıyorum… Ne sevenleriyle, ne izleyicisiyle, ne annemle, ne oğlumla, ne eşimle… Babam sadece benim oldu!

''KENDİNE ACIMA, İLERLE''

Umur Ali Birand, babasından öğrendiği en önemli şeyi şu sözlerle açıklamıştı: ''Ayakta kal!'' Bu, onun felsefesiydi. ''Herkes düşüyor. Sen de düşeceksin. Ben de başarısız oldum oğlum. Kalk ve yürümeye devem et. 'Ah başıma gelenler!' deme, kendine acıma, ilerle…

UMUR ALİ BİRAND KİMDİR?

1977 yılında Belçika'da doğan Umur Ali Birand, ilkokulu Brüksel'de okudu. Lise yıllarında Türkiye'ye dönen Birand, Koç Lisesi'ni bitirdi.

Üniversiteyi ABD'de okuyan Umur Birand; televizyon, görsel medya ve uluslararası iletişim gibi alanlarda eğitim aldı. 2001 yılında Türkiye'ye dönen Birand, Number One TV'de sponsor ilişkileri müdürlüğü yaptı.

Birçok firmada çalışan Birand; yapım müdürlüğü ve iletişim koordinatörlüğü yaptı. Birand, aynı zamanda Eurohorizons danışmanlık şirketinin kurucu ortakları arasında yer alıyor.



