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Mehmet Ali Erbil el sıkıştı! Çarkıfelek ile dönüyor

24.05.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil sağlığına kavuşmaya başladı. Ünlü şovmen Çarkıfelek ile ekrana dönmeye karar verdi.

Mehmet Ali Erbil el sıkıştı! Çarkıfelek ile dönüyor

Yaklaşık 2 yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen ünlü şovmen, tedavi altına alındığı hastanede zor dönemlerden geçmişti. Yaralandıktan sonra kaçış sendromu adı verilen hastalığı nüksettiği açıklanan Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre hastanede gözetim altında kalarak tedavi olmuştu

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programının yorumcusu Tayyar Işıksaçan, Mehmet Ali Erbil’in hayranlarına müjdeyi verdi.

Tayyar Işıksaçan, “Cuma günü Mehmet Ali Erbil, Polat Yağcı ile el sıkıştı. Haftada 2 gün Çarkıfelek’i yapmak üzere imza attı. Sanıyorum Haziran’ın ortası gibi ekranlarda olacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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