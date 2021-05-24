Mehmet Ali Erbil el sıkıştı! Çarkıfelek ile dönüyor

Yaklaşık 2 yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen ünlü şovmen, tedavi altına alındığı hastanede zor dönemlerden geçmişti. Yaralandıktan sonra kaçış sendromu adı verilen hastalığı nüksettiği açıklanan Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre hastanede gözetim altında kalarak tedavi olmuştu
UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programının yorumcusu Tayyar Işıksaçan, Mehmet Ali Erbil’in hayranlarına müjdeyi verdi.
Tayyar Işıksaçan, “Cuma günü Mehmet Ali Erbil, Polat Yağcı ile el sıkıştı. Haftada 2 gün Çarkıfelek’i yapmak üzere imza attı. Sanıyorum Haziran’ın ortası gibi ekranlarda olacak” dedi.
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