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Mehmet Ali Erbil'i TikTok'ta kandırdılar! Yasmin Erbil paylaşıp yalvardı

03.11.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’a girdiği günden beri gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sahte bir hesap tarafından trollendi. Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalışınca o anlar olay oldu. Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise o anları paylaşıp babasına yalvardı.

Mehmet Ali Erbil'i TikTok'ta kandırdılar! Yasmin Erbil paylaşıp yalvardı

Ece Ronay'ı taciz ettiği iddialarıyla gündemde olan ve mahkemeye son olarak gitmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkartılan Mehmet Ali Erbil yine TikTok ile gündemde. TikTok'ta açtığı yayınlarla dikkat çeken Erbil ile fena dalga geçtiler.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını sanan Mehmet Ali Erbil oldukça heyecanlanırken kendisini de İngilizce olarak tanıtmaya çalıştı.

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YASMİN ERBİL DE PAYLAŞTI

Çok heyecanlanan Erbil, izleyici yorumlarına rağmen kandırıldığını anlamadı. Sosyal medyada dalga konusu olan Erbil'i gören kızı Yasmin Erbil de o anları paylaştı.

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Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil babasına “N'olur kapat artık Tiktok'u ya n'olur" diyerek yalvardı.

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