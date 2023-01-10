Mehmet Ali Erbil'in Yasmin Erbil mayolu pozunu paylaştı! 'İçimden geldi'

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, yazdan kalma pozuyla beğeni topladı. Yasmin Erbil, ''Ne alaka?'' yazan bir takipçisine ''İçimden gelmiş olamaz mı?'' yanıtını verdi.

Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Yasmin Erbil, daha önce Yasak Elma dizisinde rol almıştı.

Sosyal medyada epey aktif olan Yasmin Erbil'in Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi mevcut.

Doğum günü partisinde Yiğit Poyraz ile aşkını ilan eden Yasmin Erbil, kendisini Yiğit Poyraz'ın Survivor'daki takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'na benzetenlere isyan etmişti.

Yakın çekim pozlarını paylaşan Yasmin Erbil, ''Twitter'da bahsettiğiniz kişiye benzemiyorum'' diyerek Kalaycıoğlu'nun adını ağzına almadı.



