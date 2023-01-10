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  4. Mehmet Ali Erbil'in Yasmin Erbil mayolu pozunu paylaştı! 'İçimden geldi'

Mehmet Ali Erbil'in Yasmin Erbil mayolu pozunu paylaştı! 'İçimden geldi'

10.01.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, kış ortasında paylaştığı bikinili pozla nefes kesti.

Mehmet Ali Erbil'in Yasmin Erbil mayolu pozunu paylaştı! 'İçimden geldi'

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, yazdan kalma pozuyla beğeni topladı. Yasmin Erbil, ''Ne alaka?'' yazan bir takipçisine ''İçimden gelmiş olamaz mı?'' yanıtını verdi.

Mehmet Ali Erbil'in Yasmin Erbil mayolu pozunu paylaştı! 'İçimden geldi'

Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Yasmin Erbil, daha önce Yasak Elma dizisinde rol almıştı.

Mehmet Ali Erbil'in Yasmin Erbil mayolu pozunu paylaştı! 'İçimden geldi'

Sosyal medyada epey aktif olan Yasmin Erbil'in Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi mevcut.

Mehmet Ali Erbil'in Yasmin Erbil mayolu pozunu paylaştı! 'İçimden geldi'

Doğum günü partisinde Yiğit Poyraz ile aşkını ilan eden Yasmin Erbil, kendisini Yiğit Poyraz'ın Survivor'daki takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'na benzetenlere isyan etmişti.

Mehmet Ali Erbil'in Yasmin Erbil mayolu pozunu paylaştı! 'İçimden geldi'

Yakın çekim pozlarını paylaşan Yasmin Erbil, ''Twitter'da bahsettiğiniz kişiye benzemiyorum'' diyerek Kalaycıoğlu'nun adını ağzına almadı.

Mehmet Ali Erbil'in Yasmin Erbil mayolu pozunu paylaştı! 'İçimden geldi'


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