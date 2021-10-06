MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Taciz mesajlarını ifşa etmişti! Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e suç duyurusu

Taciz mesajlarını ifşa etmişti! Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e suç duyurusu

06.10.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Taciz mesajlarını ifşa etmişti! Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e suç duyurusu

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, bir süre önce klipinde oynayan şovmen Mehmet Erbil’in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Erbil’in ‘sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret’ suçunu işlediği öne sürüldü.

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajları ifşa olmuştu: Z kuşağının tuzağına düştümMehmet Ali Erbil'in taciz mesajları ifşa olmuştu: Z kuşağının tuzağına düştüm

"HİÇ KİMSE BENİ TEHDİT EDEMEZ"

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan Ece Ronay, “Burada olmasam, kötü bir meslek yapıyor olsam da, kötü veya iyi kime göre değişir ama herhangi bir olumsuz bir meslekte dahi olsam, benim istemediğim bir insanla hiçbir şey yaşamak zorunluluğum yok. Hiç kimse beni bunun için tehdit edemez. Böyle bir şeyin karşısında tek başıma duruyorum. Nişanlıma telefonla söylediler, beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak. Ses kayıtlarını da muhtemelen asistanı yapmıştır diye düşünüyorum. Asistanı çünkü çok yetenekli bir insan. Zaten bu sabah, ‘menajerim benim sesimi taklit edebiliyor’ demiş. Zannediyorum menajerinin ve asistanının yaptığı komik şakalar bunlar” ifadelerini kullandı.

AW435379_01

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü. Erbil ise iddialara karşı yaptığı açıklamada suçlamaları reddetmiş ve telefonunu asistanının kullandığını iddia etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajları ifşa olmuştu: Z kuşağının tuzağına düştümMehmet Ali Erbil'in taciz mesajları ifşa olmuştu: Z kuşağının tuzağına düştüm
Erzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladıErzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Duyan şoke oluyor!İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Duyan şoke oluyor!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Pakize Suda'nın yeğeni canlı yayında anlattı! "Bana her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi

Pakize Suda'nın yeğeni canlı yayında anlattı! "Bana her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Bu hızla gidersek...

Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Bu hızla gidersek...

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.