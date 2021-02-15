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Mehmet Altıparmak: Beşiktaş yakalandığında affetmiyor

15.02.2021 18:48 | Son Güncelleme:
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Mehmet Altıparmak: Beşiktaş yakalandığında affetmiyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Altıparmak, "Maçın başını ve sonunu kötü oynadık. Rachid Ghezzal'ın golü oyuncularımızı moral olarak 15 dakika geriye itti. Bir hafta çalıştığımız şeyleri 30-45 arası ve ikinci yarıya iyi oynadık. Hızlı hücumlar yapacaktık, bunu başardık ama fırsatları kaçırdık. Kırılma anları var, oynadığımız takım Beşiktaş ve yakaladığı zaman affetmiyor. Mağlup olduktan sonra skorun önemi yok. Kazanmak adına mücadele ettik, maçın büyük bölümünde iyi oynadık. Beşiktaş tecrübesini konuşturdu ve erken gol, onları rahat ettirdi. İki takım oyuncularını da kutluyorum, bu hava şartlarında oynamak kolay değil. Bu maçı unutacağız. Beşiktaş maçı bizim için ekstraydı. Artık final haftaları başlıyor, onlar hazırlanacağız." dedi.

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