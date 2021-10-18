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Mehmet Altıparmak, Samsunspor'a veda etti

18.10.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mehmet Altıparmak, Karadeniz ekibine veda etti.

Mehmet Altıparmak, Samsunspor'a veda etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'la karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılan teknik direktör Mehmet Altıparmak, takıma ve taraftarlara veda etti.

Altıparmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük bir heyecan ve coşkuyla başladığı Samsunspor Teknik Direktörlüğü görevinin sona erdiğini aktardı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk armalı bir kulübe hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirten Altıparmak, "Takım olarak istediklerimizi sahaya yansıtamamanın üzüntüsü içerisindeyim.
Göreve başlamamızdan önce transfer edilen oyuncular ile bizim seçimimiz olan futbolcuların uyum sorunu büyük hedefe ilerleyecek bir takım bütünlüğü oluşumunu mümkün kılmadı. Tüm çabamıza rağmen hedef bağlılığı ve birlikteliği sağlanamadı." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, görev süresi boyunca kendisini destekleyen tüm Samsunspor taraftarına, kulüp personeline, medya mensuplarına ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor
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