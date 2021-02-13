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Mehmet Altıparmak: Takımda çok güzel bir hava oluştu

13.02.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Mehmet Altıparmak: Takımda çok güzel bir hava oluştu

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, takımda güzel bir havanın bulunduğunu, 15 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecekleri 25. hafta maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 24. haftasını bay geçen başkent ekibi, bu arayı yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde Antalya'da kamp yaparak değerlendirdi. Başkent ekibinde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile orta saha oyuncusu Soner Dikmen, Antalya kampı ve Beşiktaş maçına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kamp dönemlerinin her zaman yorucu geçtiğini belirten Altıparmak, "Bir haftalık kampta özellikle oyuncularımızın fizik kalitesini arttırdık. En önemli şey, oyuncularımızı mantalite olarak hazırlamaktı. Bu anlamda çok aşama kaydettik" dedi.

Altıparmak, taktik idmanlarda futbolcuların istenilenleri sahaya yansıttığını ve bu durumun kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini dile getirerek, "Takımda çok güzel bir hava oluştu. Tüm takımın da bu işin içine girmesi bizi çok sevindirdi. Kamp döneminde takım adına her şey çok olumluydu. Bundan sonraki süreçte önemli olan puanları almak" diye konuştu.

"TEK AMACIMIZ VAR, KAZANMAK"

Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere taşımak istediklerinin altını çizen Altıparmak, Beşiktaş maçında sahaya üç puan hedefiyle çıkacaklarını aktardı.

Altıparmak, zorlu maça ilişkin, "Bizim için artık takımın ismi hiç önemli değil. Bu hafta Beşiktaş ile oynayacağız. Tek amacımız var, kazanmak. Bütün maçlarımızda aynı amacı taşıyoruz. Rakibin kim olduğu, iç saha, dış saha, hiç önemli değil" değerlendirmesini yaptı.

"Bizim puan ve puanlara çok ihtiyacımız var" diyen Altıparmak, şunları kaydetti:

"Beşiktaş maçında da kendi oyunumuzu oynayacağız. Şu anda belki ligin en iyi futbolunu oynayan, hücum gücü en iyi olan takımına karşı oynayacağız ama iyi oldukları kadar eksikleri de var. Onları çalışıyoruz. Beşiktaş'a karşı nasıl galip geliriz? Bütün hazırlıklarımız bu yönde. Çok güzel bir maç olacak. Şunu söyleyebilirim, sahada ellerinden gelen her şeyi yapan, sonuna kadar mücadele eden, maçı bırakmayan ve kazanmak için başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar her şeyini veren bir takım olacak. Uzun bir süre sonra ilk galibiyetimizi almak istiyoruz."

SONER DİKMEN: ALT SIRALARDAN KURTULMAK İSTİYORUZ

Gençlerbirliği futbolcusu Soner Dikmen, sezon başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamp yapamadıklarını vurgulayarak, "Takım arkadaşlarımızla tekrar kaynaşma fırsatı bulduk. Bu kamp Beşiktaş maçından önce bize iyi geldi" ifadelerini kullandı.

Yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğine değinen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Güzel bir kamp geçirdik. Sıkışık maç takviminde çok antrenman yapma şansımız olmayacak. Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz. Sonra da alacağımız puanlarla alt sıralardan kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalmıştı. Ligde 6 maçtır kazanamayan başkent temsilcisinin 20 puanı bulunuyor. Gençlerbirliği, sezonun ilk devresinde oynanan maçta Beşiktaş'ı deplasmanda Bogdan Stancu'nun golüyle 1-0 yenmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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