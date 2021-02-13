Mehmet Altıparmak: Takımda çok güzel bir hava oluştu

Altıparmak, taktik idmanlarda futbolcuların istenilenleri sahaya yansıttığını ve bu durumun kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini dile getirerek, "Takımda çok güzel bir hava oluştu. Tüm takımın da bu işin içine girmesi bizi çok sevindirdi. Kamp döneminde takım adına her şey çok olumluydu. Bundan sonraki süreçte önemli olan puanları almak" diye konuştu.

Kamp dönemlerinin her zaman yorucu geçtiğini belirten Altıparmak, "Bir haftalık kampta özellikle oyuncularımızın fizik kalitesini arttırdık. En önemli şey, oyuncularımızı mantalite olarak hazırlamaktı. Bu anlamda çok aşama kaydettik" dedi.

Altıparmak, zorlu maça ilişkin, "Bizim için artık takımın ismi hiç önemli değil. Bu hafta Beşiktaş ile oynayacağız. Tek amacımız var, kazanmak. Bütün maçlarımızda aynı amacı taşıyoruz. Rakibin kim olduğu, iç saha, dış saha, hiç önemli değil" değerlendirmesini yaptı.

"Bizim puan ve puanlara çok ihtiyacımız var" diyen Altıparmak, şunları kaydetti:

"Beşiktaş maçında da kendi oyunumuzu oynayacağız. Şu anda belki ligin en iyi futbolunu oynayan, hücum gücü en iyi olan takımına karşı oynayacağız ama iyi oldukları kadar eksikleri de var. Onları çalışıyoruz. Beşiktaş'a karşı nasıl galip geliriz? Bütün hazırlıklarımız bu yönde. Çok güzel bir maç olacak. Şunu söyleyebilirim, sahada ellerinden gelen her şeyi yapan, sonuna kadar mücadele eden, maçı bırakmayan ve kazanmak için başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar her şeyini veren bir takım olacak. Uzun bir süre sonra ilk galibiyetimizi almak istiyoruz."

SONER DİKMEN: ALT SIRALARDAN KURTULMAK İSTİYORUZ

Gençlerbirliği futbolcusu Soner Dikmen, sezon başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamp yapamadıklarını vurgulayarak, "Takım arkadaşlarımızla tekrar kaynaşma fırsatı bulduk. Bu kamp Beşiktaş maçından önce bize iyi geldi" ifadelerini kullandı.