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  4. Mehmet Altıparmak: Transfer yapamazsak da sorun yaşamayız

Mehmet Altıparmak: Transfer yapamazsak da sorun yaşamayız

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 06.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, transfer yasağının kalkması için çalışmalar yapıldığını söyleyerek, "Eğer yasak kalkmazsa ve transfer yapamazsak da sorun yaşamayız. Kadromuz çok iyi. Yeniden Süper Lig’e çıkıp orada devam etmek istiyoruz" dedi.

Mehmet Altıparmak: Transfer yapamazsak da sorun yaşamayız

TFF 1. Lig’in ilk yarısını 27 puanla 6. sırada tamamlayan Akhisarspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde gelen transfer yasağı nedeniyle henüz kadroya takviye yapamayan yeşil-siyahlılarda, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını belirten Altıparmak, "Sezon başında bu doğrultuda transferler yaptık ve çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Sezon başı kampına bütün oyuncular yetişemedi. Bazı oyuncularımızın askerliği vardı, bazı isimler geç katıldı. Ama genel anlamda iyi bir kamp dönemi geçirdik, sezona da kötü başlamadık, iyi devam ettik. Ancak sezon içindeki sakatlıklar bizi çok etkiledi. Bu sakatlıklar hep maçlarda oldu ve darbe sakatlıkları oldu. Bu durumdan çok sıkıntı yaşadık. Bunlar hep uzun süreli sakatlıklardı. Ama Allah’tan 27 kişilik kadromuz vardı ve sakat oyuncuların yokluğunu tölare edebildik. İlk yarıda daha fazla puan almamız gerekiyordu. Hedefimizin altında kaldık. Ancak oynadığımız futbola baktığımızda, hemen hemen her maçı forse eden, pozisyonlara giren ve kaçıran takımdık. Sezon istatistiğinde de ligin en çok pozisyona giren takımı olduk ancak bunu sonuca yansıtamadık. Ama bizim işimiz daha çok çalışmak. Hatalarımızı tespit edip bunlar üzerine daha çok çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH ŞEHRİMİZE ŞAMPİYONLUĞU GETİRECEĞİZ"

"Lig ikinci yarıda başlıyor" diyen Altıparmak, "İkinci yarıda herkes hem transfer hem oyun anlamında daha çok saldıracak. İkinci yarılar daha zorlu geçecek. Biz de 3-5 senedir buna yakından şahidiz. Oyuncularımız daha fazla konsantre olmalı. Geçen sene Süper Lig’de oynayan ve düşen oyuncular var kadroda, bu ligi benimsemek de zor oluyor onlar adına. Şu anda hepsini geçtik ve bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacağız. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Akhisar’ın bizden ne beklediğini biliyoruz. 7 sene Süper Lig’de kalıp kupalar kazanmak çok zor bir iş. Bunu yaşamış bir taraftarın da burayı hazmetmesi zor oluyor. İnşallah şehrimize şampiyonluğu getireceğiz ve layık olduğumuz lige çıkacağız. Bunun için de oyuncularımız çalışmaları daha fazla yapmalı. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki farkı da burada oluşturacağız. Buradan daha güçlü gitmemiz gerekiyor. Hem oyun hem de güç anlamında. Bu çalışmaları da yapıyoruz" diye konuştu.

"TRANSFER YAPAMAZSAK DA SORUN OLMAZ"

Beklemedikleri bir anda kulübe transfer yasağı geldiğini vurgulayan Altıparmak, "Bize bir anda transfer yasağı geldi. 2,5 yıl önce burada oynayan ve daha sonra 2 sene önce oynayan futbolcuların davaları vardı. Davalar da yeni sonuçlandı. Bir anda geldi bu ceza. Yoksa Akhisarspor’un böyle bir durumu yoktu ve biz de ona göre planımızı yapıyorduk. Avukatlarla görüşmeler sürüyor. Bazı mevkilerle ilgili transfer çalışmaları yapıyoruz. Bizim alternatifsiz mevkilerimiz var. Defansta, kanatta olan sıkıntılarımızı gidermek istiyoruz. Belirlediğimiz ve istediğimiz oyuncular var. Transfer açılırsa bunu yapacağız. Alınacak oyuncular rekabeti de artıracak. İyi de bir kadromuz var. Sakatlık yaşamazsak bizim için sorun olmaz. Transfer açılmazsa da sorun yok. Şampiyonluk için kurulmuş bir kadromuz var ve bu kadroyla inşallah zirveye ulaşacağız. Transfer yapabilirsek de bizimle birlikte şampiyonluğa yürüyecek oyuncuları kadromuza katıp yola devam edeceğiz. Rekabet ve takım olgusu adına bu transferler bize çok şey katacak" açıklamasını yaptı.

"3'TE 3 YAPAN BAŞKA BİR HOCA VE EKİBİ YOK"

2 sezon önce BB Erzurumspor’u ve ardından geçtiğimiz yıl Gaziantep’i Süper Lig’e yükseltme başarısı gösteren Mehmet Altıparmak, Akhisarspor’da da aynı başarıyı tekrar etmek istediklerini ifade ederek, "Biz bu sene Türkiye’de bir ilk olmak istiyoruz. Türkiye’de 3’te 3 yapan başka bir hoca ve ekibi yok. Ama daha da önemlisi Akhisarspor’un Süper Lig’e çıkması. Biz de Süper Lig’e çıkıp orada devam etmek istiyoruz. Bunun için de hem biz hocalar olarak hem de takım olarak çok çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda da bunu başaracağız" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

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