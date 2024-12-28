Mehmet Aslantuğ'dan tek celsede boşanmıştı! Arzum Onan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Azum Onan ve Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl mayıs ayında tek celsede sonlandırmıştı.

Boşanmaları ile uzun süre magazin manşetlerinden düşmeyen ikiliden Azum Onan'ın geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Arzum Onan'ın boşanma sonrası gönlünü Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Arzum Onan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Bir süredir birlikte olan ikili SnobMagazin kameralarına takıldı. Yeni yıl alışverişine çıkan Arzum Onan ve Orkan Özkan gülümseyerek poz verdi. Los Angeles'ta yaşayan iş insanının sevgilisiyle 2025'i karşılamak için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

YORUM YAĞDI

Arzum Onan'ın yeni sevgilisi ile görüntüsüne sosyal medyada; 'aşk yaramış', 'aşk iyileştirir', 'aşk güzelleştirir' gibi yorumlar yapıldı.