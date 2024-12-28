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  4. Mehmet Aslantuğ'dan tek celsede boşanmıştı! Arzum Onan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Mehmet Aslantuğ'dan tek celsede boşanmıştı! Arzum Onan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.12.2024 14:28
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27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede sonlandıran Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti boşanmanın ardından uzun süre manşetlerden düşmedi. Boşanma sonrası yeni bir aşka yelken açan Arzum Onan gönlünü iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdı. Arzum Onan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi..

Mehmet Aslantuğ'dan tek celsede boşanmıştı! Arzum Onan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Azum Onan ve Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl mayıs ayında tek celsede sonlandırmıştı.

Boşanmaları ile uzun süre magazin manşetlerinden düşmeyen ikiliden Azum Onan'ın geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti.

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İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Arzum Onan'ın boşanma sonrası gönlünü Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Arzum Onan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

ARZUM 2

Bir süredir birlikte olan ikili SnobMagazin kameralarına takıldı. Yeni yıl alışverişine çıkan Arzum Onan ve Orkan Özkan gülümseyerek poz verdi. Los Angeles'ta yaşayan iş insanının sevgilisiyle 2025'i karşılamak için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

YORUM YAĞDI

Arzum Onan'ın yeni sevgilisi ile görüntüsüne sosyal medyada; 'aşk yaramış', 'aşk iyileştirir', 'aşk güzelleştirir' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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