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Mehmet Aslantuğ kimdir, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ nereli? TİP'ten aday adayı oluyor!

29.03.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Aslantuğ, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Deprem sonrasında yaptığı paylaşımlardan dolayı TRT 1'deki Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosundan çıkarıldığı iddia edilen oyuncu, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Adaylığın açıklanmasından sonra oyuncuyla ilgili araştırmalar sıklaştı. Peki Mehmet Aslantuğ kimdir, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ nereli? İşte detaylar...

Mehmet Aslantuğ kimdir, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ nereli? TİP'ten aday adayı oluyor!

Mehmet Aslantuğ ile ilgili araştırmalar sıklaşmış durumda. Oyuncu Mehmet Aslantuğ, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için TİP’in milletvekili adaylık teklifini kabul etti. Haberi Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş duyurdu. Peki Mehmet Aslantuğ kimdir, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ nereli? İşte detaylar...

MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?

Samsun'un Çarşamba ilçesinde dünyaya gelen Aslantuğ, Çerkes kökenli çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamladı. 1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahnelerinde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi.

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1993 yılında Detay Film'i kurdu. 1997-2000 yılları arasında atv'de yayınlanan Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Sedat Yalçın karakteri ile ve yine atv'de 2003-2005 yılları arasında yayınlanmış Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Selim Arhan karakteri ile tanındı. Arzum Onan'la evlidir ve Can adında bir oğlu vardır.

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TİP'TEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş, ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un partisinin milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı. Baş,Mehmet Aslantuğ'un adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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