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Mehmet Aslantuğ yeni diziyle ekrana dönüyor

DİZİ HABERLERİ  | 10.08.2018 20:32 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ 3 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor.

Mehmet Aslantuğ yeni diziyle ekrana dönüyor

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, 3 yıldır ekranlardan uzaktı. En son 2015’te ‘Kördüğüm’ dizisinde rol alan Mehmet Aslantuğ, 3 yıl aradan sonra Gold Film’le anlaştı.

Son olarak Konya'da çekilen 'Direniş Karatay' filminde 'Emir Celaleddin Karatay' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, İstanbul'da çekilecek 'Kardeş Çocukları' isimli dizide başrol oynayacağı öğrenildi.

Çekimlerine ekim ayı gibi başlanması planlanan "Kardeş Çocukları"nda geçmişte iki kız kardeşin arasında kalan bir adamın etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak.

Dizinin senaryosu 'Adını Feriha Koydum', 'Güllerin Savaşı', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Fazilet Hanım ve Kızları' gibi çok izlenen dizileri kaleme alan Sırma Yanık imzası taşıyor.

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