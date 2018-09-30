Mehmet Aurelio, Çorum Belediyespor'un başındaki ilk maçta 3 puana uzandı

Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda Çorum Belediyespor ile Turgutluspor arasında oynanan karşılaşmada Aurelio, kendisine tezahürat yapan taraftarları selamladı. Çorum Belediyespor taraftarları, Aurelio'ya çiçek verdi.
Maç öncesi konuk ekibin yedek kulübesine giden Aurelio, burada teknik direktör ve futbolcularla tokalaşarak başarı diledi.
Aurelio'yu ilk maçında ailesi de yalnız bırakmadı. Eşi Alice Aurelio ile kızları Mahayla, Aylin ve Ayla da maçı protokol tribününden izledi.
Aurelio yönetimindeki Çorum Belediyespor, karşılaşmayı Yakup Alkan'ın attığı 2 golle 2-1 kazandı. Konuk takım Turgutluspor'un tek golünü Fatih Çakır kaydetti.
Maçın ardından taraftarlar, teknik direktör Mehmet Aurelio ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
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