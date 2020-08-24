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Mehmet Demirkol beIN Sports'a veda etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlanan Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldı. İşte detaylar...

Mehmet Demirkol beIN Sports'a veda etti

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla beIN Sports'tan ayrıldığını açıkladı.

Demirkol'un açıklaması şu şekilde:

"İki yıl önce bu zamanlarda aklımda televizyona dönmek yoktu. Artık dijitalde olmak istiyordum. Sonra beIN'den teklif geldi. Önce sıcak bakmadım ama sevgili Yousef ısrarlı ve ikna ediciydi. O günden bu yana değerli dostlarım Murat Caner, editörümüz Cem Durak ve bütün ekiple güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Daha sonra ekibin başına geçen sevgili Saad'ın güven ve desteği, sağladığı özgürlük ortamı çok yüreklendiriciydi. Tabii asıl teşekkür seyircilerimize... Değişen saatler ve kanallar nedeniyle onları üzsek de hep destek oldular. Hepsine minnettarım. Bu güzel iki yılın sonunda tamamen şahsi nedenler ve yeni hayallerle bu macerayı bitirme kararı aldım. Her ayrılık hüzünlüdür ama kırgınlık olmadan bunu yapabilmek enderdir. Bunu yapabildiğimiz için mutluyum. Sürç-i lisan ettiysem affola. Sevgiyle kalın."

Mehmet Demirkol'un yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.

Daha önce dijitale ağırlık vermeye karar verdiğini ifade eden ünlü yorumcu başka bir televizyon kanalıyla anlaşmak yerine dijitale dönüş yapabilir.

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