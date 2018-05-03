SPOR

Mehmet Demirkol: Derbi öncesi Şenol Güneş'le yollarımı ayırırdım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını zora sokan Beşiktaş'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol, teknik direktör Şenol Güneş'le ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının tatil edilen Fenerbahçe derbisinde büyük ruhsal çöküntü yaşadığını ifade eden Demirkol, "Fikret Orman'ın yerinde olsam Galatasaray maçından önce Şenol Güneş'le yolları ayırırdım" dedi.

Mehmet Demirkol: Derbi öncesi Şenol Güneş'le yollarımı ayırırdım

Beşiktaş'ın deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçı yorumlayan Mehmet Demirkol, Şenol Güneş'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fanatik'in internet yayınında konuşan Demirkol'ıun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Şenol Hoca kırılıp üzülmüş ama Beşiktaş'ın başına da teknik direktör lazım. Şenol Güneş'in açıklamalarına vs. her şeyine saygı duymakla beraber böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil. Beşiktaş bugün maça çıkmayacak ama Galatasaray maçında da yoktu Beşiktaş."

"Beşiktaş'ın başında böyle maça çıkılmaz"

"Ben Fikret Orman'ın yerinde olsam Galatasaray maçından önce Şenol Güneş'le yolları ayırırdım. Bu ruh haliyle maça çıkılmaz çünkü. Benim Şenol Hoca'yı ne kadar çok sevdiğimiz bilirsiniz ancak bu kadar kırıldıysanız Beşiktaş'ın başında böyle büyük bir maça çıkılmaz."

"Abdullah Avcı'yı doğrulatamadım"

"Şenol Güneş ayrılmış gibi görünüyor. Abdullah Avcı dedikoduları dönüyor ama henüz doğrulatamadım."

Kayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdiKayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdi
Saadet Partisi seçim standına saldırı!Saadet Partisi seçim standına saldırı!
'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş mehmet demirkol şenol güneş

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Gökdeniz Karadeniz futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

Gökdeniz Karadeniz futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

Fatih Terim ve TFF gerçeği ortaya çıktı!

Fatih Terim ve TFF gerçeği ortaya çıktı!

Aykut Kocaman: Oynayarak elenmeyi tercih ederdim!

Aykut Kocaman: Oynayarak elenmeyi tercih ederdim!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 22 yorum
kovacaklar zaten. karekterli bir hoca alsinlar
AYIPTIR ORTADA BİR OLAY VAR RTE KUMPAS DEDİ VE HERKES DOĞRUDAN VAZGEÇTİ VE FORMAYI GİYİP ÖYLE KONUŞMAYA BAŞLANDI.KUMPAS FALAN YOK SADECE AZİZ VE AYKUTUN SEÇİM ÖNCESİ KUMPASI VAR.OLAYDAN HEMEN SONRA "ÖNÜMÜZDE SEÇİM VAR BİRİLERİ DÜĞMEYE BASTI" DİYE FB YÖNETYİCİLERİN BEYANI VAR.HADİ YÜREĞİNİZ YETİYORSA VE CESARETİNİZ VARSA ÇIKARIN FORMAYI AR4AŞTIRIN BAKALIM.İKTİDARDA KALMAK İÇİN AZİZİN YAPMIYACAĞI OLAY YOK ÇÜNKÜ BEN VARSAM FB VAR DİYOR.
Ey sahirtalu sen kendini zeki mi sanıyorsun? Normal de karar verilmeden bjk li futbolcu ve teknik direktör sahayı terk ettiği için zaten bjk ye hükmen vermesi lazımdı .Aynısı Fb- TS maçında oldu 1988 de ve Fb hükmen yenik sayıldı .Kural var kanun var .Ama senin kafanın almadığı başka birşey daha fb cepde olan mac için neden böyle şeyler yapsın ve ayrıca bu olayın başakşehir in ve gs nin işine yaradığını ve bu yüzden kimlerin kumpas yapabileceğini bjk yönetimi bile anladı ..Basit bir olayı kumpas yapanlara çanak hazırladığı için tabiki bjk yönetimi Şenolu suçluyor .Simdi caktinmi ..
MEHMET DEMİRKOL ORTADA BİR OLAY VAR 66 YAŞINDAKİ ADAMA NELER YAPILDI HEPİNİZ GÖRDÜNÜZ AYKUT HOCA SAYGI SINIRLARINI AŞARAK NELER DEDİ DUYDUNUZ BU OLAYLAR İÇİN HİÇ BİR YORUM YAPMADINIZ ŞİMDİ BEN OLSAYDIM ŞUNU YAPARDIM DİYORSUNUZ SİZE HATIRLATIRIM YAYINCI KURULUŞUNUN KABLOLARI KESİLMİŞTİ YILDIRIM MUHALİFİ SEYİRCİLER TRÜBÜNDE DAYAK YEMİŞTİ BIÇAKLANMIŞTI NEDEN O ZAMAN AZİZ YILDIRIM BU İŞİ BIRAKSIN DEMEDİNİZ. GEZİ OLAYLARINDAN SONRA O ZAMANKİ HÜKÜMET OLİMPİYAT STADINDA 1453 BJK DİYE UYDURMA TARAFTARLA SAHAYA GİRİNCE HÜKMEN MAĞLUP VE 5 MAÇ SAHA KAPAMA VERİLMİŞTİ.ŞİMDİKİ OLAY KUMPAS O DEĞİLMİYDİ
Ulan mal..!!Negredo ve babel golleri atmış olsaydı..!!Medele yapılan harekete kırmızı verseydi hakem denen yaratık ne yazacaktın..Şenol Hocayı severmiş..!!Hadi oradan be..!!
bende bir fb olarak şenol hocaanın yabancı bir takım çalıştırmasını isterim artık çünkü adamı rahat bırakmazlar artık gs lısı fb lisi bursalısı taklacı aşağı taklacı yukarı diye dalga geçicek bence git dışarda takım çalıştır
kolpacı şenol güneş hadi bakalım bu geçe gelcekmisiniz
3 tane sahtekar trabzonlu koskoca besıktası esır almıslar. kendı ıhtırasları . içlerındekı fener acısı ve dusmanlığı ıle hareket ederek besıktası batağa suruklemektedırler. 2. baskanları ahmet nur .tolga ve senol sun. uzun vadede cok zararlı çıkacaklar bakın takıp edın gorun. sahtekarlıkla kım kazanmıs kı bunlar kazanacak. kendılerını çok kurnaz sanan tatlı su kurLAZları bunlar.saygılarımla
Yıllarca şampiyon olamayan Beşiktaş tesadüf ki Şenol Güneş ile birlikte üst üste 2 defa şampiyon olmuş. Bu sene avrupada kucunsenmeyecek galibiyetler almış, hem kupada hem ligde mücadelesini sürdürürken son 4 haftaya kadar şampiyonlugu kovalamis ve sen çıkmışsın ben olsam diyorsun. Sen olursan öyle yaparsin.
Demirkol adam gibi adam olmak örneği Güneş'le ilgili açıklamanı kınıyorum. Sana yakışmadı yazık
Doğru söylemiş Demirkol herifin TS sevdasina kuyruk acısına Bjk nin şampiyonluğunu hiç etti bu çakma filozof Şenol bunları söylemek bana düşmese de bjk lı arkadaşlar doğruyu görmeli artık
Bi sus Demirkol.
Sonuna kadar Şenol GÜNEŞ..
Kimsin demirkol
abdullah avcinin ne işi var bizde avci olduğu yerde kalsın
Hastır karaktersizler her şey kupa para değil adalet yoksa sokun kupayı bir tarafınıza
Apoyu kimse getirmez .çünkü milli takımda denendi fosu çıktı.bugun başakşehir ikinciyse orada gizli kahraman var.o da emre belezoglu.emreyi alın o takımdan ilk beşe zor girer
Memleketin sorunu bu kazen. Sonuca göre yorum yapmak. Maçtan önce Gs kesin yener diye yorum yaparsın adam gibi konuşursun. Yoksa herşey bitmiş gitmiş ağzı olan konuşuyor. Yok onu niye yaptın bunu niye almadın herkes bırak teknik direktörü astronot olmuş.
Ne zaman BJK başkanı olabilirsen o zaman kovarsın!
Bir başka yorumcu da Federasyonun Türkiye Kupası hakkındaki kararını Pazartesi günü açıklaması gerektiğini söyledi ve erken açıklamakla Beşiktaşın derbi öncesi moralini bozdular dedi. Sen de bunu söyleyebilirdin Demirkol beyefendi. Düşünemedin mi?
insanlar hergün değil bir kere ölür:))
MAÇA ÇIKACAKMI Kİ YOLLARI AYIRIYORSUN..
Diğer Haberler
Beşiktaş, Babel için kararını verdi!

Beşiktaş, Babel için kararını verdi!

Derbinin oynanacağı sırada Beşiktaş'ın paylaşımları dikkat çekti!

Derbinin oynanacağı sırada Beşiktaş'ın paylaşımları dikkat çekti!

Fenerbahçe derbisine çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor!

Fenerbahçe derbisine çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor!

Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye 'maç' göndermesi!

Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye 'maç' göndermesi!

Mehmet Demirkol: Derbi öncesi Şenol Güneş'le yollarımı ayırırdım

Mehmet Demirkol: Derbi öncesi Şenol Güneş'le yollarımı ayırırdım

Beşiktaş'ta Şenol Güneş kalırsa, Demba Ba dönecek...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş kalırsa, Demba Ba dönecek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.