SPOR

Mehmet Demirkol Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye gelişini değerlendirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.12.2018 14:29 | Son Güncelleme

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin yeni hocası Ersun Yanal'ı değerlendirdi...

Demirkol, Ali Koç'un 'Avrupa kupalarına gitmektense doğru hamleleri yapıp şampiyon olabilecek kadro kurabiliriz' açıklaması üzerinden Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik krizi değerlendirdi ve Fenerbahçe'nin yeni hocası Ersun Yanal ilgili yorumlarda bulundu.

UEFA sözleri

Spor yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'ta yayınlanan 'BeIN Manşet' programında gündemi yorumladı.

Spor yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'ta yayınlanan 'BeIN Manşet' programında gündemi yorumladı.

Demirkol, Ali Koç'un 'Avrupa kupalarına gitmektense doğru hamleleri yapıp şampiyon olabilecek kadro kurabiliriz' açıklaması üzerinden Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik krizi değerlendirdi ve Fenerbahçe'nin yeni hocası Ersun Yanal ilgili yorumlarda bulundu.

Demirkol, Ali Koç'un 'Avrupa kupalarına gitmektense doğru hamleleri yapıp şampiyon olabilecek kadro kurabiliriz' açıklaması üzerinden Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik krizi değerlendirdi ve Fenerbahçe'nin yeni hocası Ersun Yanal ilgili yorumlarda bulundu.

İşte Mehmet Demirkol'un açıklamaları:

İşte Mehmet Demirkol'un açıklamaları:

"Bizim de zaman zaman konuştuğumuz bir şey."

"Bizim de zaman zaman konuştuğumuz bir şey."

"Böyle bir kriz döneminde bu tip riskli kararlar alınabilir. Fenerbahçe'yi küme düşüren başkan mı olmak istersin, Avrupa'ya götüremeyen başkan mı olmak istersin?"

"Böyle bir kriz döneminde bu tip riskli kararlar alınabilir. Fenerbahçe'yi küme düşüren başkan mı olmak istersin, Avrupa'ya götüremeyen başkan mı olmak istersin?"

"Bu kararı alabilirim ama şimdilik düşünüyorum diyor. Aslında alttan söylediği de 'Herkes aynı sorunu yaşayacak' diyor."

"Bu kararı alabilirim ama şimdilik düşünüyorum diyor. Aslında alttan söylediği de 'Herkes aynı sorunu yaşayacak' diyor."

"4 büyükler için böyle bir durum var."

"4 büyükler için böyle bir durum var."

"Yapılması gereken uzun vadeli bir planla UEFA'ya gitmek. Bu da Federasyon ve Kulüpler Birliği güçlü bir şekilde girerek olur.'Biz bunları 1-2 sene içinde yapamıyoruz Avrupa'da da biliyoruz bazı kulüplere nasıl yaklaştığınızı. Bizim de durumumuz özel, 10 yıllık bir plan koyuyoruz önünüze. Teminatı Kulüpler Birliği'dir. Nerede yanlış yaptığımızı biliyoruz. Şurada şurada şurada. 5 sene içinde bu olacak, 10 sene içinde bu olacak.' Bu şekilde olur."

"Yapılması gereken uzun vadeli bir planla UEFA'ya gitmek. Bu da Federasyon ve Kulüpler Birliği güçlü bir şekilde girerek olur.'Biz bunları 1-2 sene içinde yapamıyoruz Avrupa'da da biliyoruz bazı kulüplere nasıl yaklaştığınızı. Bizim de durumumuz özel, 10 yıllık bir plan koyuyoruz önünüze. Teminatı Kulüpler Birliği'dir. Nerede yanlış yaptığımızı biliyoruz. Şurada şurada şurada. 5 sene içinde bu olacak, 10 sene içinde bu olacak.' Bu şekilde olur."

"Şöyle olmaz. Son iki Galatasaray Başkanı sürekli İsviçre'de çıkıp toplantıdan 'Bayıldılar bize, hasta oldular, kızlarını verecekler...' Böyle bir muhabbet var. sonra çat ceza geliyor. Plan ciddi olacak, öyle ezik ezik değil yani. Gümbür gümbür."

"Şöyle olmaz. Son iki Galatasaray Başkanı sürekli İsviçre'de çıkıp toplantıdan 'Bayıldılar bize, hasta oldular, kızlarını verecekler...' Böyle bir muhabbet var. sonra çat ceza geliyor. Plan ciddi olacak, öyle ezik ezik değil yani. Gümbür gümbür."

"FFP'de de çok fazla açık var. Uymak lazım diyoruz senin geleceğin açısından. ama herkese aynı uygulanmıyor. Bu da Avrupa'da güç dengelerini bozuyor iyice. Gelirlerinin şu kadarını harcayabilirsin anladım da adamın geliri ile seni gelirin bir mi yani. Onu değil beni kısıtlıyorsun aslında."

"FFP'de de çok fazla açık var. Uymak lazım diyoruz senin geleceğin açısından. ama herkese aynı uygulanmıyor. Bu da Avrupa'da güç dengelerini bozuyor iyice. Gelirlerinin şu kadarını harcayabilirsin anladım da adamın geliri ile seni gelirin bir mi yani. Onu değil beni kısıtlıyorsun aslında."

"Her şeyi doğru yaptıktan sonra, 'Bak beni eziyorsun, onu eziyorsun, Milan'ı eziyorsun ama Manchester City'ye dokunmuyorsun' Böyle gitmek lazım biraz..."

"Her şeyi doğru yaptıktan sonra, 'Bak beni eziyorsun, onu eziyorsun, Milan'ı eziyorsun ama Manchester City'ye dokunmuyorsun' Böyle gitmek lazım biraz..."

"Ali Koç'un ('Avrupa kupalarına gitmektense doğru hamleleri yapıp şampiyon olabilecek kadro kurabiliriz açıklaması ile) vizyondan sapacağız demek istediğini düşünmüyorum ama öyle algılanabilir."

"Ali Koç'un ('Avrupa kupalarına gitmektense doğru hamleleri yapıp şampiyon olabilecek kadro kurabiliriz açıklaması ile) vizyondan sapacağız demek istediğini düşünmüyorum ama öyle algılanabilir."

"Ersun Yanal ile ilgili oyunu dışında en sevdiğim şey şudur. Futbolla hayatı birbirinden ayırır. Atlar teknesine gider 3 gün. Bizde öyle bir fetiş var ya: "24 saat tesislerden çıkmıyor". Deli o zaman. İnsan 24 saat bu yaşta tesislerde ne yapar abi. İşini zamanında yapamıyorsun demektir ya da."

"Ersun Yanal ile ilgili oyunu dışında en sevdiğim şey şudur. Futbolla hayatı birbirinden ayırır. Atlar teknesine gider 3 gün. Bizde öyle bir fetiş var ya: "24 saat tesislerden çıkmıyor". Deli o zaman. İnsan 24 saat bu yaşta tesislerde ne yapar abi. İşini zamanında yapamıyorsun demektir ya da."

"Ya da egon patlamış çıldırmışsın o tesisleri kimseye bırakamıyorsun böyle yapışmışsın. Dünyanın parasını kazanan insanlarsınız. Bir gustonuz var, dünyayı görüyorsunuz, eşiniz dostunuz çoluğunuz var çocuğunuz var. Tesislerde neden yatıp kalkıyorsunuz. Futbol bu ya. Beyin cerrahisi mi bölümü mü bura. Ne demek 24 saat oradayım. Pas veriyorlar birbirlerine kaleye topu sokmaya çalışıyorsun yani."

"Ya da egon patlamış çıldırmışsın o tesisleri kimseye bırakamıyorsun böyle yapışmışsın. Dünyanın parasını kazanan insanlarsınız. Bir gustonuz var, dünyayı görüyorsunuz, eşiniz dostunuz çoluğunuz var çocuğunuz var. Tesislerde neden yatıp kalkıyorsunuz. Futbol bu ya. Beyin cerrahisi mi bölümü mü bura. Ne demek 24 saat oradayım. Pas veriyorlar birbirlerine kaleye topu sokmaya çalışıyorsun yani."

"Ersun Yanal o anlamda mantıklıdır. Sahaya bakar. Onu da ben yapayım, bunu da ben yapayım böyle şeylere girmez. Bu çok sağlıklı bir şey."

"Ersun Yanal o anlamda mantıklıdır. Sahaya bakar. Onu da ben yapayım, bunu da ben yapayım böyle şeylere girmez. Bu çok sağlıklı bir şey."
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