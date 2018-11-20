Mehmet Demirkol Fatih Terim ve Tudor'u karşılaştırdı

BeINSports Haber'de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol, Galatasaray'da sakat futbolcuların fazlalığını değerlendirdi ve Terim ile Tudor'u karşılaştırdı.
Demirkol'un ifadeleri şu şekilde;
1 / 10
"Fatih Terim bu yoklukta Eren Derdiyok'u kullanmak zorunda kalabilir."
2 / 10
"Çok fazla sakatlık var. Galatasaray'da işler gerçekten zor."
3 / 10
"Bu kadar, kendine bakmayan oyuncu bir araya gelebilir mi?"
4 / 10
"Ortada bir yanlış var. Elbette can sıkıcı olacaktır. Bu hafta Konyaspor ile karşılaşacaklar."
5 / 10
"Aykut Kocaman da takımın başında olacak."
6 / 10
"Sert maç olacak. Fenerbahçe'de Pereira dönemiydi ve sürekli sakatlıklar konuşuluyordu."
7 / 10
"Normal şartlarda şu takımın başında Tudor olsaydı, ne adamlığı kalırdı ne başka bir şeyi kalırdı."
8 / 10
"Terim'de olunca öyle olmuyor."
9 / 10
"Yabancı hocalara çok fazla müsamaha gösteriliyor diyen teknik adamlara selam söylemiş olalım."
10 / 10
"Terim kendi sistemine göre devam ediyor. Bir yerde bir yanlış var. Bu kadar net"
Okuyucu Yorumları 3 yorum