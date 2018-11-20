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Mehmet Demirkol Fatih Terim ve Tudor'u karşılaştırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.11.2018 14:57 | Son Güncelleme

BeINSports Haber'de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol, Galatasaray'da sakat futbolcuların fazlalığını değerlendirdi.

BeINSports Haber'de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol, Galatasaray'da sakat futbolcuların fazlalığını değerlendirdi ve Terim ile Tudor'u karşılaştırdı.

Demirkol'un ifadeleri şu şekilde;

1 / 10

"Fatih Terim bu yoklukta Eren Derdiyok'u kullanmak zorunda kalabilir."

"Fatih Terim bu yoklukta Eren Derdiyok'u kullanmak zorunda kalabilir."
2 / 10

"Çok fazla sakatlık var. Galatasaray'da işler gerçekten zor."

"Çok fazla sakatlık var. Galatasaray'da işler gerçekten zor."
3 / 10

"Bu kadar, kendine bakmayan oyuncu bir araya gelebilir mi?"

"Bu kadar, kendine bakmayan oyuncu bir araya gelebilir mi?"
4 / 10

"Ortada bir yanlış var. Elbette can sıkıcı olacaktır. Bu hafta Konyaspor ile karşılaşacaklar."

"Ortada bir yanlış var. Elbette can sıkıcı olacaktır. Bu hafta Konyaspor ile karşılaşacaklar."
5 / 10

"Aykut Kocaman da takımın başında olacak."

"Aykut Kocaman da takımın başında olacak."
6 / 10

"Sert maç olacak. Fenerbahçe'de Pereira dönemiydi ve sürekli sakatlıklar konuşuluyordu."

"Sert maç olacak. Fenerbahçe'de Pereira dönemiydi ve sürekli sakatlıklar konuşuluyordu."
7 / 10

"Normal şartlarda şu takımın başında Tudor olsaydı, ne adamlığı kalırdı ne başka bir şeyi kalırdı."

"Normal şartlarda şu takımın başında Tudor olsaydı, ne adamlığı kalırdı ne başka bir şeyi kalırdı."
8 / 10

"Terim'de olunca öyle olmuyor."

"Terim'de olunca öyle olmuyor."
9 / 10

"Yabancı hocalara çok fazla müsamaha gösteriliyor diyen teknik adamlara selam söylemiş olalım."

"Yabancı hocalara çok fazla müsamaha gösteriliyor diyen teknik adamlara selam söylemiş olalım."
10 / 10

"Terim kendi sistemine göre devam ediyor. Bir yerde bir yanlış var. Bu kadar net"

"Terim kendi sistemine göre devam ediyor. Bir yerde bir yanlış var. Bu kadar net"
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Spor Toto Süper Lig Galatasaray mehmet demirkol fatih terim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu kadar sakata rağmen tek büyük takım zirvede...Fatih TERİM candır..gerisi HEZEYANDIR....
Aksini düşünen özürlüdür. Onlarca sakat spor eğitim açısından bir yanlış yapıldığına işarettir
AYNEN DEDİĞİN GİBİ....
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