Mehmet Demirkol Fatih Terim ve Tudor'u karşılaştırdı

BeINSports Haber'de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol, Galatasaray'da sakat futbolcuların fazlalığını değerlendirdi ve Terim ile Tudor'u karşılaştırdı.

Demirkol'un ifadeleri şu şekilde;

1 / 10 "Fatih Terim bu yoklukta Eren Derdiyok'u kullanmak zorunda kalabilir."

2 / 10 "Çok fazla sakatlık var. Galatasaray'da işler gerçekten zor."

3 / 10 "Bu kadar, kendine bakmayan oyuncu bir araya gelebilir mi?"

4 / 10 "Ortada bir yanlış var. Elbette can sıkıcı olacaktır. Bu hafta Konyaspor ile karşılaşacaklar."

5 / 10 "Aykut Kocaman da takımın başında olacak."

6 / 10 "Sert maç olacak. Fenerbahçe'de Pereira dönemiydi ve sürekli sakatlıklar konuşuluyordu."

7 / 10 "Normal şartlarda şu takımın başında Tudor olsaydı, ne adamlığı kalırdı ne başka bir şeyi kalırdı."

8 / 10 "Terim'de olunca öyle olmuyor."

9 / 10 "Yabancı hocalara çok fazla müsamaha gösteriliyor diyen teknik adamlara selam söylemiş olalım."